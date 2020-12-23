Гостиничный карантин для возвращающихся в Израиль: общие данные и одна история

Израильтянка Ася Натапова живет и работает в Великобритании, в маленьком университетском городке Лафборо под Лондоном, где преподает градостроительство и архитектуру. У Аси в Хайфе двое взрослых детей – 23-летний сын и 20-летняя дочь, у которой через несколько дней день рождения.

Вечером 20 декабря Натапова прилетела на месяц в Израиль – повидать детей и отметить с ними праздники. За день до вылета из Лондона израильтянка сдала тест на коронавирус, тест был отрицательным. В тот же день правительство приняло решение в связи с обнаруженной в Великобритании мутацией коронавируса принудительно помещать всех возвращающихся из этой страны израильтян на карантин в гостиницы.

Уже перед самым вылетом, во время посадки на самолет, Ася и другие пассажиры, летевшие тем же рейсом авиакомпании Wizzair, получили от авиакомпании сообщение о том, что в Израиль запрещен въезд иностранцев, а граждане по прибытии "могут быть отправлены в специальные гостиницы или на карантин".

"Самолет приземлился в девять вечера. На борт поднялся израильский представитель и объявил, что все пассажиры будут направлены для прохождения карантина в гостиницу в Иерусалиме. Он сказал, что все желающие вернуться обратно могут оставаться в самолете. Большинство пассажиров вышли, и у трапа у всех забрали "дарконы". Я и еще несколько человек остались в самолете, но позже бортпроводница попросила выйти и нас", – рассказывает Ася.

В терминале пассажиров встречали сотрудники Управления тылом, иммиграционной службы, минздрава и полиции. Натапова не пошла сразу со всеми в автобус, а пыталась выяснить, что можно сделать, учитывая, что у нее на руках есть отрицательный тест. Несколько человек с ее рейса, в том числе летевшие одни дети и уже перенесшие коронавирус израильтяне по указанию представителей минздрава были отпущены на домашний карантин.

"Ко мне подошли и спросили, почему я не иду в автобус. Я объяснила, что у меня есть отрицательный тест, но представитель минздрава сказала, что это не освобождает меня от карантина. И тогда меня "передали" полицейским, которые стали на меня давить и на повышенных тонах угрожать мне штрафами и задержанием. Один из сотрудников полиции подходил ко мне вплотную и кричал мне прямо в лицо, хотя я просила его соблюдать дистанцию. В конце концов мне стало просто страшно, и я пошла в автобус. В автобусе нас было четверо, потом уже выяснилось, что людям, которые согласились ехать в гостиницу сразу, пришлось находиться в переполненных автобусах, где ни о какой социальной дистанции и речи быть не может", – говорит наша собеседница.

"Нам дали влажные салфетки. Каждый брал телефон, протирал его салфеткой, и звонил. Я думаю, что, если среди нас был хотя бы один инфицированный, мы все легко могли заразиться", – говорит Ася.

Номер, в котором поселили Натапову, оказался довольно удобным. Однако завтрак на следующий день принесли только в обеденное время, а ужин – в десять вечера.

"Я ехала из своего дома в Англии в свой дом в Израиле, поэтому у меня не было даже зубной пасты. Запас одежды – минимальный. Пасту принесли по моей просьбе на следующий день. Стирать там негде, но предложили принести мыло для стирки. Из номера выходить нельзя, можно только звонить. На моем этаже есть семьи с маленькими детьми, у которых даже запаса памперсов не было. Дети постарше периодически начинают бегать по коридору, и тогда по громкой связи всех просят разойтись по номерам. Обеды вешают в пакетике на ручку двери номера. Это обычно булочка, творог и консервы с тунцом. Меня это не смущает, я в еде непритязательна, но интересно, что доставку из общепита заказывать нельзя", – отмечает Натапова.

В Управлении тылом нашей редакции объяснили, что заказы можно делать только из аптек и супермаркетов. При этом Натаповой на ее просьбу принести ей зубную пасту сначала предложили попросить принести ей вещи кого-то из близких (семья Аси живет в Хайфе). В целом, кроме продуктов питания и спиртных напитков, постояльцам можно передавать любые вещи – через сотрудников гостиницы. Если постояльцу необходимы лекарства, он должен связаться с больничной кассой и попросить прислать препараты в гостиницу.

В среду, 23 декабря, в 22:00, в Израиле вступит в силу решение о принудительном карантине в гостиницах для израильтян, прилетающих из-за границы. Решение действительно для граждан Израиля, прилетевших из любой страны мира. В аэропорту имени Бен-Гуриона начнет работать комиссия, которая будет рассматривать особые случаи, для которых могут сделать исключение. Например, в гостиницы не будут отправляться несовершеннолетние, прилетевшие в страну одни, пожилые люди, которым необходима помощь в быту, и люди с медицинскими проблемами, не позволяющими им жить в гостинице. Исключение также будет сделано для родителей детей младше десяти лет.

22 декабря помощник министра обороны заявил, что в ближайшие дни в страну должны вернуться около 50 тысяч израильтян, а карантинные гостиницы смогут принять всего десять тысяч человек.

Редакция NEWSru.co.il попросила прокомментировать эти данные Управление тылом, отвечающее за карантинные гостиницы. В Управлении тылом приведенные выше данные комментировать не стали, однако сообщили, что в течение этой недели в стране будет открыто еще десять гостиниц для прохождения карантина, которые смогут принять три тысячи человек. На следующей неделе планируется открыть еще десять гостиниц, также на три тысячи человек.

Материал подготовила Алла Гаврилова



