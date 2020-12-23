Кнессет 23-го созыва распущен, 23 марта новые выборы

В полночь прекратил свое существование Кнессет 23-го созыва, впереди у Израиля новые досрочные выборы.

К роспуску парламента привело отсутствие бюджета как на будущий, так и на уходящий год. После того, как 21 декабря парламент отклонил компромисс, позволяющий отложить принятие бюджета, у депутатов было менее суток для того, чтобы провести законопроект о роспуске Кнессета. Такой законопроект содержал бы дату выборов, и она могла быть более гибкая. Но этого сделано не было.

Последнее заседание Кнессета 23-го созыва спикер Кнессета Ярив Левин закончил словами: "Мы вступаем в непростую предвыборную кампанию. Я призываю воздержаться от усиления напряженности и сделать все возможное, чтобы кампания закончилась положенным образом, без проявлений насилия".

Следующие выборы должны состояться 23 марта 2021 года, за четыре дня до праздника Песах. Эта дата не устраивает не только политиков, но Центральную избирательную комиссию, глава которой Орли Адэс на этой неделе предупредила, что в условиях эпидемии голосование возможно продлится несколько дней.

На брифинге, состоявшемся за несколько часов до роспуска Кнессета, глава правительства Биньямин Нетаниягу возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на Бени Ганца. По словам Нетаниягу, его партия до последнего момента прикладывала усилия для того, чтобы избежать новых выборов, но Бени Ганц в последний момент отказался от достигнутых договоренностей, уступив давлению Ави Нисанкорена.