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NEWSru.co.il :: В Израиле23 декабря 2020 г., 10:15

Военные провели обыск в доме "иерусалимского террориста" в Кабатии

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Военные провели обыск в доме "иерусалимского террориста" в Кабатии Военные провели обыск в доме "иерусалимского террориста" в Кабатии

В ночь на среду, 23 декабря, в Кабатии (к югу от Дженина) силами территориальной бригады "Менаше" был проведен обыск в доме террориста Абу Ахмада Руба, который в минувший понедельник предпринял попытку теракта в Старом городе Иерусалима и был застрелен.

В ходе обыска в доме террориста был найден пистолет.

Во время проведения операции в Кабатии происходили беспорядки: местные жители пытались помешать военным, бросая в них камни и бутылки с зажигательной смесью. Была слышна стрельба. Военные применили спецсредства для разгона толпы.

21 декабря была предпринята попытка теракта возле входа на Храмовую гору в квартале Баб аль-Хута. Террорист, вооруженный самодельным пистолетом-пулеметом "Карл Густав" ("Карло"), открыл стрельбу в сторону израильских полицейских и пограничников, после чего попытался скрыться, однако был застрелен бойцами погранслужбы на территории Храмовой горы.


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