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NEWSru.co.il :: В Израиле23 декабря 2020 г., 20:13

Зеэв Элькин переходит в партию Гидеона Саара

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Зеэв Элькин

Вечером в среду, 23 декабря, некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что министр по делам высшего образования и министр водных ресурсов Зеэв Элькин принял решение перейти в партию Гидеона Саара "Тиква Хадаша".

Сообщается, что Зеэв Элькин подал в отставку с министерских постов и вышел из "Ликуда".

В окружении Элькина отказались комментировать эту информацию. Однако известно, что в последние недели между Элькином и премьер-министром Биньямином Нетаниягу царила напряженность.

В 20:20 Гидеон Саар сделает заявление, и ожидается, что он сообщит, кто из депутатов и министров от Ликуда переходит в его партию.


В окружении Биньямина Нетаниягу в ответ на информацию о переходе Зеева Элькина в партию "Тиква Хадаша" заявили следующее: "Элькин перешел из "Кадимы" в "Ликуд", а из ""Ликуда" к Гидеону Саару только потому, что не вошел в первую десятку на праймериз и не получил джоб, который хотел".

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