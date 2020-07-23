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NEWSru.co.il :: В Израиле23 июля 2020 г., 06:33

"Гаарец": Нетаниягу намерен инициировать проведение выборов в ноябре 2020 года

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"Гаарец": Нетаниягу намерен инициировать проведение выборов в ноябре 2020 года

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение не утверждать государственный бюджет на 2020 год и инициировать проведение досрочных выборов в ноябре нынешнего года, пишет газета "Гаарец" со ссылкой на осведомленные источники, беседовавшие с премьер-министром и его приближенными (автор публикации: Хаим Левинсон).

По словам источников "Гаарец", Нетаниягу намерен спровоцировать хаос в коалиции, чтобы создать в обществе атмосферу "дальше так продолжать нельзя". Это даст премьер-министру легитимацию для объявления досрочных выборов. Если из-за эпидемии проведение выборов окажется невозможным, Нетаниягу останется во главе переходного правительства, говорится в публикации.


Как пишет "Гаарец", окончательное решение пойти на выборы в ноябре сформировалось у Нетаниягу на фоне постановления окружного суда в Иерусалиме, согласно которому представление доказательств на судебном процессе по делам 1000, 2000 и 4000 начнется в январе 2021 года и будет проходить три раза в неделю. Нетаниягу убежден, что будет подана апелляция в БАГАЦ с требованием обязать его временно сложить с себя полномочия главы правительства. Это требование будет мотивировано тем, что глава правительства не может эффективно исполнять свои обязанности, если должен много времени проводить в суде. Нетаниягу убежден, отмечает "Гаарец", что юридический советник правительства Авихай Мандельблит поддержит эту апелляцию.

Последние опросы свидетельствуют о резком понижении рейтинга популярности премьер-министра. Однако, по мнению Нетаниягу, альтернативы в сложившейся ситуации гораздо рискованнее с точки зрения его интересов.

Напомним, что проект государственного бюджета должен быть утвержден не позднее 25 августа. Согласно действующему законодательству, правительство, приведенное к присяге в год, на который заранее не утвержден бюджет, обязано сделать это в течение 100 дней. Если до 25 августа правительство не утвердит проект бюджета, Кнессет 23-го созыва будет распущен и будут объявлены досрочные выборы.

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