"Гаарец": Нетаниягу намерен инициировать проведение выборов в ноябре 2020 года

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу принял решение не утверждать государственный бюджет на 2020 год и инициировать проведение досрочных выборов в ноябре нынешнего года, пишет газета "Гаарец" со ссылкой на осведомленные источники, беседовавшие с премьер-министром и его приближенными (автор публикации: Хаим Левинсон).

По словам источников "Гаарец", Нетаниягу намерен спровоцировать хаос в коалиции, чтобы создать в обществе атмосферу "дальше так продолжать нельзя". Это даст премьер-министру легитимацию для объявления досрочных выборов. Если из-за эпидемии проведение выборов окажется невозможным, Нетаниягу останется во главе переходного правительства, говорится в публикации.

Последние опросы свидетельствуют о резком понижении рейтинга популярности премьер-министра. Однако, по мнению Нетаниягу, альтернативы в сложившейся ситуации гораздо рискованнее с точки зрения его интересов.

Напомним, что проект государственного бюджета должен быть утвержден не позднее 25 августа. Согласно действующему законодательству, правительство, приведенное к присяге в год, на который заранее не утвержден бюджет, обязано сделать это в течение 100 дней. Если до 25 августа правительство не утвердит проект бюджета, Кнессет 23-го созыва будет распущен и будут объявлены досрочные выборы.