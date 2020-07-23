В ожидании удара "Хизбаллы" ЦАХАЛ усиливает группировку на ливанской границе
Командование ЦАХАЛа приняло решение усилить 91-ю дивизию, дислоцирующуюся на ливанской границе, дополнительным пехотным батальоном. Причина этого – опасение, что террористическая группировка "Хизбалла" попытается активизировать свои действия после гибели нескольких боевиков в Сирии в результате ударов, приписываемых израильской армии.
Как сообщает Ynet, дивизии будет передан 13-й батальон пехотной бригады "Голани", находившийся на учениях. Сайт отмечает, что если в прошлом в случае возможных "акций возмездия" группировки ЦАХАЛ снижал численность войск на границе, чтобы снизить число возможных целей, сейчас подразделения действуют в обычном режиме.
Источники в "Хизбалле" сообщили панарабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат", что руководство группировки приняло решение ответить на израильскую атаку, в ходе которой погиб один из ее боевиков. Ранее глава политбюро "Хизбаллы" Хасан Насралла заявлял, что на удары по Сирии будет дан ответ с ливанской земли.
Израиль сохраняет политику туманности в том, что касается ударов по сирийской территории. Однако представитель армейской пресс-службы подполковник Йонатан Конрикус признал в интервью NEWSru, что с начала эпидемии коронавируса интенсивность действий ЦАХАЛа "на многих направлениях" возросла.
Две недели назад начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Бакери и министр обороны Сирии Али Абдулла Айюб подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Центральный пункт соглашения – развертывание в Сирии иранской системы ПВО, включающей зенитно-ракетные комплексы "Бовар-373" и "Хорад-3".
Как отмечают иностранные СМИ, их задача – лишить израильские ВВС свободы действий в сирийском небе и помешать ЦАХАЛу атаковать иранские объекты в Сирии. Однако речь идет и о вызове России, которая не реагирует на израильские удары.
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