Иерусалим:
23 - 32°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
31 - 40°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле23 июля 2020 г., 10:03

В ожидании удара "Хизбаллы" ЦАХАЛ усиливает группировку на ливанской границе

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В ожидании удара "Хизбаллы" ЦАХАЛ усиливает группировку на ливанской границе

Командование ЦАХАЛа приняло решение усилить 91-ю дивизию, дислоцирующуюся на ливанской границе, дополнительным пехотным батальоном. Причина этого – опасение, что террористическая группировка "Хизбалла" попытается активизировать свои действия после гибели нескольких боевиков в Сирии в результате ударов, приписываемых израильской армии.

Как сообщает Ynet, дивизии будет передан 13-й батальон пехотной бригады "Голани", находившийся на учениях. Сайт отмечает, что если в прошлом в случае возможных "акций возмездия" группировки ЦАХАЛ снижал численность войск на границе, чтобы снизить число возможных целей, сейчас подразделения действуют в обычном режиме.

Источники в "Хизбалле" сообщили панарабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат", что руководство группировки приняло решение ответить на израильскую атаку, в ходе которой погиб один из ее боевиков. Ранее глава политбюро "Хизбаллы" Хасан Насралла заявлял, что на удары по Сирии будет дан ответ с ливанской земли.


Израиль сохраняет политику туманности в том, что касается ударов по сирийской территории. Однако представитель армейской пресс-службы подполковник Йонатан Конрикус признал в интервью NEWSru, что с начала эпидемии коронавируса интенсивность действий ЦАХАЛа "на многих направлениях" возросла.

Две недели назад начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Бакери и министр обороны Сирии Али Абдулла Айюб подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Центральный пункт соглашения – развертывание в Сирии иранской системы ПВО, включающей зенитно-ракетные комплексы "Бовар-373" и "Хорад-3".

Как отмечают иностранные СМИ, их задача – лишить израильские ВВС свободы действий в сирийском небе и помешать ЦАХАЛу атаковать иранские объекты в Сирии. Однако речь идет и о вызове России, которая не реагирует на израильские удары.

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июля 2020
SOHR: в результате израильского авиаудара около Дамаска убиты пять боевиков проиранской милиции
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 июля 2020
"Аш-Шарк аль-Аусат": нанесены авиаудары по иранским объектам на востоке Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 июля 2020
Иран развертывает в Сирии систему ПВО, чтобы сдержать Израиль

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:03 В ожидании удара "Хизбаллы" ЦАХАЛ усиливает группировку на ливанской границе
08:54 Кризис в коалиции: "Ликуд" и "Яадут а-Тора" начинают продвижение спорных законопроектов
08:41 ДТП около поселка Элишама, один из пострадавших в тяжелом состоянии
08:37 В результате драки в Бат-Яме пострадали три человека, один в тяжелом состоянии
07:39 Минздрав: в новом учебном году в классах будут до 18 детей, в детских садах - без ограничений
06:33 "Гаарец": Нетаниягу намерен инициировать проведение выборов в ноябре 2020 года
06:16 Концентрация медуз на израильском побережье Средиземного моря начала сокращаться
05:59 Прогноз погоды на 23 июля: жарко, малооблачно
01:49 Принято решение о назначении Рони Гамзо на пост координатора по борьбе с эпидемией коронавируса
00:38 Акция протеста "харедим" в Иерусалиме переросла в беспорядки
...