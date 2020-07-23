В ожидании удара "Хизбаллы" ЦАХАЛ усиливает группировку на ливанской границе

Командование ЦАХАЛа приняло решение усилить 91-ю дивизию, дислоцирующуюся на ливанской границе, дополнительным пехотным батальоном. Причина этого – опасение, что террористическая группировка "Хизбалла" попытается активизировать свои действия после гибели нескольких боевиков в Сирии в результате ударов, приписываемых израильской армии.

Как сообщает Ynet, дивизии будет передан 13-й батальон пехотной бригады "Голани", находившийся на учениях. Сайт отмечает, что если в прошлом в случае возможных "акций возмездия" группировки ЦАХАЛ снижал численность войск на границе, чтобы снизить число возможных целей, сейчас подразделения действуют в обычном режиме.

Источники в "Хизбалле" сообщили панарабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат", что руководство группировки приняло решение ответить на израильскую атаку, в ходе которой погиб один из ее боевиков. Ранее глава политбюро "Хизбаллы" Хасан Насралла заявлял, что на удары по Сирии будет дан ответ с ливанской земли.

Две недели назад начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Хосейн Бакери и министр обороны Сирии Али Абдулла Айюб подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере. Центральный пункт соглашения – развертывание в Сирии иранской системы ПВО, включающей зенитно-ракетные комплексы "Бовар-373" и "Хорад-3".

Как отмечают иностранные СМИ, их задача – лишить израильские ВВС свободы действий в сирийском небе и помешать ЦАХАЛу атаковать иранские объекты в Сирии. Однако речь идет и о вызове России, которая не реагирует на израильские удары.