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NEWSru.co.il :: В Израиле23 июля 2020 г., 00:21

Кнессет принял закон о чрезвычайных полномочиях правительства в период эпидемии

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Кнессет принял закон о чрезвычайных полномочиях правительства в период эпидемии

В ночь на 23 июля на пленарном заседании Кнессета законопроект о полномочиях правительства в период коронавируса был принят во втором и третьих чтениях. Закон поддержали 48 парламентариев, 35 проголосовали против.

В окончательном тексте законопроекта говорится, что "в срочных случаях" правительство будет иметь право принимать соответствующие акты и постановления без предварительного одобрения Кнессетом. Критерии "срочных случаев" не оговариваются. В остальных случаях комиссия Кнессета по коронавирусу будет иметь не более 24 часов на утверждение постановлений, принятых правительством. Если комиссия не проголосует по принятым постановлениям в течение 24 часов, решения правительства вступят в силу, а комиссия будет иметь право в течение недели или двух утвердить их или остановить их действие в зависимости от того, о каких постановлениях идет речь. По требованию депутатов, в текст законопроекта внесено условие, согласно которому правительство должно представить постановления на рассмотрение комиссии вместе с фактическим обоснованием и данными, которые подтверждают оправданность предложенной меры.

В законопроекте говорится: "Правительство имеет право объявить чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса в том случае, если существует реальная опасность широкого распространения пандемии в отсутствие действий, оговоренных в данном законе". Для этого правительству должно быть представлено профессиональное заключение министерства здравоохранения и рекомендация министра.


В исключительных случаях решение будет вступать в силу незамедлительно еще до того, как декларация будет зафиксирована в административных документах, что происходит в течение 48 часов. Помимо введения чрезвычайного положения, законопроект предусматривает право правительства вводить ограничения на деятельность рабочих мест, проведение общественных мероприятий, работу образовательных учреждений и общественного транспорта. Правительство также получит право самостоятельно принимать решение о размерах штрафов, которые будут наложены на нарушителей ограничений, накладывать ограничения на религиозные мероприятия, молитвы и демонстрации.

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