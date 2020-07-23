Кнессет принял закон о чрезвычайных полномочиях правительства в период эпидемии

В ночь на 23 июля на пленарном заседании Кнессета законопроект о полномочиях правительства в период коронавируса был принят во втором и третьих чтениях. Закон поддержали 48 парламентариев, 35 проголосовали против.

В окончательном тексте законопроекта говорится, что "в срочных случаях" правительство будет иметь право принимать соответствующие акты и постановления без предварительного одобрения Кнессетом. Критерии "срочных случаев" не оговариваются. В остальных случаях комиссия Кнессета по коронавирусу будет иметь не более 24 часов на утверждение постановлений, принятых правительством. Если комиссия не проголосует по принятым постановлениям в течение 24 часов, решения правительства вступят в силу, а комиссия будет иметь право в течение недели или двух утвердить их или остановить их действие в зависимости от того, о каких постановлениях идет речь. По требованию депутатов, в текст законопроекта внесено условие, согласно которому правительство должно представить постановления на рассмотрение комиссии вместе с фактическим обоснованием и данными, которые подтверждают оправданность предложенной меры.

В законопроекте говорится: "Правительство имеет право объявить чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса в том случае, если существует реальная опасность широкого распространения пандемии в отсутствие действий, оговоренных в данном законе". Для этого правительству должно быть представлено профессиональное заключение министерства здравоохранения и рекомендация министра.