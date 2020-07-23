Спортивные и тренажерные залы снова открывают. Итоги опроса NEWSru.co.il

В четверг, 23 июля, на очередном заседании парламентской комиссии по коронавирусу было принято решение открыть спортивные и тренажерные залы с воскресенья, 26 июля. На заседании также было решено, вопреки постановлению правительства, открыть по выходным туристические места, зоопарки и музеи.

Напомним, что спортивные и тренажерные залы были закрыты на карантин по распоряжению правительства с 17 июля.

По сведениям нашей редакции, многие работники спортивных и тренажерных залов уже получили от работодателей уведомление о выходе на работу с утра 26 июля.

ИТОГИ ОПРОСА

Менее 17% опрошенных верили в то, что спортзалы откроют уже в июле.

Большинство участников опроса, 64%, заявили, что регулярно занимаются спортом или физкультурой.

При этом почти 61% опрошенных говорят о себе, как о людях, поддерживающих себя в приличной физической форме, но не спортсменах. Около 10% респондентов – спортсмены (профессионалы или любители). 17% заявили, что в последнее время спортом не занимаются совсем, хотя раньше занимались. 9% говорят, что никогда не занимались спортом.

60% ответивших на наши вопросы до начала эпидемии коронавируса регулярно (не реже одного раза в неделю) посещали спортивный или тренажерный зал. Но только 49% возобновляли походы в спортивный или тренажерный зал после того, как на короткий период их снова открыли после первой волны эпидемии.

59% считали, что спортивные и тренажерные залы надо открыть при условии строгого соблюдения "фиолетового стандарта". 15% заявили, что их следует оставить закрытыми, пока не закончится вторая волна эпидемии. 14% выступили за то, чтобы спортзалы открыть без каких-либо ограничений. 11% считают правильным закрыть все спортзалы до полной победы над коронавирусом.

Был задан вопрос: "Как вы считаете, опасны ли системы кондиционирования воздуха с точки зрения распространения коронавируса?" Самый частый ответ, 41%: "Я не являюсь специалистом в данном вопросе и не берусь судить". 29% ответили: "Это зависит от множества факторов". 17% считают, что однозначно опасны. 13% уверены, что однозначно безопасны. Напомним, что Всемирная организация здравоохранения пока не сделала окончательных выводов по этому поводу, но гендиректор минздрава Израиля считает, что опасность распространения коронавируса через систему кондиционирования воздуха реальна.

83% опрошенных заявили, что закрывать на карантин спортплощадки под открытым небом не следует. 13% считают, что надо или ввести постоянный контроль, или закрыть такие площадки. Только 3% настаивают на том, что такие площадки следует закрыть в период эпидемии (напомним, что их закрывали в Израиле на несколько месяцев во время "первой волны" пандемии коронавируса).

Читателей попросили выразить свое отношение к тому, что председатель "коронавирусной" комиссии Кнессета Ифат Шаша-Битон не подчинилась требованию Биньямина Нетаниягу, в частности, по вопросу о закрытии спортзалов. 58% заявили, что полностью ее в этом поддерживают. 21% – категорически не поддерживают. 9% выбрали ответ: "Считаю, что спортзалы закрыли напрасно, но глава комиссии не должна была противоречить премьер-министру". 7% ответили: "Считаю, что спортзалы нужно было закрыть, но мне нравится независимость Шаша-Битон".

Был задан вопрос: "Какие виды физической активности, на ваш взгляд, можно разрешить в нынешних условиях?" Чаще прочих называли такие варианты: 1) прогулки или пробежки на свежем воздухе, туризм – 91%, 2) велосипедные прогулки, в том числе в лесах и парках – 84%, 3) занятия физкультурой на открытых спортплощадках – 82%, 4) плавание в море и спортивные игры на пляже – 75%, 5) плавание в открытых бассейнах – 72%, 6) групповые занятия йогой на свежем воздухе – 65%, 7) одиночные или парные игры на спортивных площадках – 63%, 8) пилатес и танцы на открытых площадках – 61%, 9) занятия в закрытых спортивных и тренажерных залах – 52%. За прочие виды проголосовали менее 50% респондентов.

При этом, когда был задан вопрос "Где вы занимаетесь спортом или физкультурой в последние дни, в условиях карантина, когда спортивные и тренажерные залы закрыты?", 51% ответили: "Дома". На улице – 35%, на открытой спортплощадке и/или в открытом бассейне – 19%, в парке – 15%, на пляже – 12%. В то же время 15% заявили, что занимались спортом или физкультурой до карантина, но после закрытия тренажерных залов эти занятия прервали. То есть примерно каждый четвертый занимавшийся в спортзале до карантина, после закрытия залов спортом заниматься перестал (напомним, что около 60% респондентов занимались до закрытия в спортивных или тренажерных залах).

92% согласны с мнением, что человеку необходимо регулярно заниматься спортом или физкультурой (если нет медицинских противопоказаний).





