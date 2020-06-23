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NEWSru.co.il :: В Израиле23 июня 2020 г., 16:14

Попытка автомобильного теракта в районе Абу Диса. Предполагаемый террорист ликвидирован

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Попытка автомобильного теракта в районе Абу Диса. Предполагаемый террорист ликвидирован

Во вторник, 23 июня, около КПП "Киоск" в районе Абу Диса, около Иерусалима, была предпринята попытка автомобильного теракта.

Пресс-служба пограничной полиции сообщила, что автомобиль с палестинскими номерными знаками на большой скорости подъехал к КПП, после чего водитель направил машину в сторону девушки-военнослужащей.

Военнослужащие открыли огонь в сторону машины, тяжело ранив предполагаемого террориста. Позднее была констатирована его смерть.


На место вызван сапер, который должен проверить тело террориста прежде, чем оно будет эвакуировано с КПП.

Военнослужащая получила легкие ранение. Она доставлена в больницу "Адаса Ар-Цофим".

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