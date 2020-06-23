В результате стрельбы в Бака аль-Гарбии один человек убит, двое ранены

Утром во вторник, 23 июня, в больницу "Гилель Яфе" в Хадере были доставлены двое мужчин примерно 30 лет с огнестрельными ранениями, состояние раненых от средней тяжести до тяжелого, сообщает служба "Маген Давид Адом".

В полиции сообщают об одном убитом и двух раненых. Отмечается, что эти мужчины были ранены в результате вооруженного нападения в Бака аль-Гарбии, один из них позже скончался.

Проводится расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.

Это третий подобный инцидент в районе арабских населенных пунктов Бака аль-Гарбия и Джат за последнюю неделю. Напомним, что в ночь на 17 июня в больнице "Гилель Яфе" в Хадере была констатирована смерть 22-летнего мужчины, получившего тяжелые ножевые ранения в городе Бака аль-Гарбия. По данным полиции, погибший Мухаммад Уадат был жителем Джата. В ночь на 18 июня,в арабской деревне Джат в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен молодой мужчина. Пострадавшего доставили в местную больницу в Бака аль-Гарбии, а затем перевезли в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. Несмотря на усилия врачей, 24-летний мужчина скончался. Радиостанция "Кан Бет" передавала, что убитые 18 и 17 июня были двоюродными братьями.