Иерусалим:
19 - 28°
Тель-Авив:
26 - 28°
Эйлат:
27 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле23 июня 2020 г., 07:54

В результате стрельбы в Бака аль-Гарбии один человек убит, двое ранены

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В результате стрельбы в Бака аль-Гарбии один человек убит, двое ранены

Утром во вторник, 23 июня, в больницу "Гилель Яфе" в Хадере были доставлены двое мужчин примерно 30 лет с огнестрельными ранениями, состояние раненых от средней тяжести до тяжелого, сообщает служба "Маген Давид Адом".

В полиции сообщают об одном убитом и двух раненых. Отмечается, что эти мужчины были ранены в результате вооруженного нападения в Бака аль-Гарбии, один из них позже скончался.

Проводится расследование. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.


Это третий подобный инцидент в районе арабских населенных пунктов Бака аль-Гарбия и Джат за последнюю неделю. Напомним, что в ночь на 17 июня в больнице "Гилель Яфе" в Хадере была констатирована смерть 22-летнего мужчины, получившего тяжелые ножевые ранения в городе Бака аль-Гарбия. По данным полиции, погибший Мухаммад Уадат был жителем Джата. В ночь на 18 июня,в арабской деревне Джат в результате нападения с применением огнестрельного оружия был тяжело ранен молодой мужчина. Пострадавшего доставили в местную больницу в Бака аль-Гарбии, а затем перевезли в больницу "Гилель Яфе" в Хадере. Несмотря на усилия врачей, 24-летний мужчина скончался. Радиостанция "Кан Бет" передавала, что убитые 18 и 17 июня были двоюродными братьями.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июня 2020
В арабской деревне Джат был смертельно ранен молодой мужчина
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 июня 2020
В Бака аль-Гарбии был смертельно ранен житель Джата
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 декабря 2019
В результате криминальных инцидентов в арабских городах ранены два человека

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:12 Кнессет обсудит решение правительства о "герметичном" карантине
10:38 На стройке в Тверии погиб рабочий
10:04 Герметичный карантин вводится с 14:00 25 сентября
08:33 Карантинные меры и ваше отношение к ним. Опрос NEWSru.co.il
07:08 Ynet: Израиль опасается поставок американского оружия арабским странам в рамках новых мирных договоров
06:48 Правительство Израиля утвердило предложение по введению в стране "герметичного" карантина
06:00 Прогноз погоды на 24 сентября: среднесезонная температура, переменная облачность
00:21 Военнослужащие предотвратили попытку теракта в округе Биньямин
22:01 Кабинет по коронавирусу принял решение о введении "герметичного" карантина
21:15 В центре Тель-Авива состоялась "акция несогласия с инаугурацией Лукашенко"
...