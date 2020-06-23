Коронавирусный кризис: большинство читателей NEWSru.co.il недовольны правительством. Итоги опроса

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Работа нового правительства Израиля в кризисный период". В опросе, который проводился в течение одних суток, 22-23 июня, приняли участие 2044 респондента (1598 из них ответили на все 15 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

42% наших читателей считают сегодня главной темой коронавирусный кризис. 25% – конфликт между светскими и религиозными. 13% – аннексию Иорданской долины и части Иудеи и Самарии. 3% – угрозу очередной "интифады". 2% – иранскую угрозу. 1% – проблемы алии и интеграции.

Проведенный опрос показал, что большинство наших читателей (60%) в целом недовольны работой нынешнего коалиционного правительства. 30% считают, что судить еще рано. Только 8% однозначно заявили, что работой правительства в целом довольны.

На вопрос "Довольны ли вы работой нынешнего коалиционного правительства в плане борьбы с эпидемией коронавируса?" отрицательно ответили 62% респондентов. 19% заявили, что судить пока рано. Удовлетворение деятельностью правительства в плане борьбы с эпидемией высказали 15%.

На вопрос "Довольны ли вы тем, как нынешнее правительство справляется с экономическим кризисом на фоне борьбы с эпидемией коронавируса?" отрицательно ответили 63%. 21% считают, что оценивать работу кабинета министров в этом плане еще рано. Положительную оценку дали менее 12% наших читателей.

Был задан вопрос: "Как вы считаете, следует ли вновь ввести режим жесткого карантина, на фоне резкого роста числа зараженных COVID-19?" Подавляющее большинство опрошенных, 65%, выбрали ответ: "Такой режим надо ввести, но только в отдельных районах". 20% полагают, что нет никакой необходимости снова вводить режим жесткого карантина ни в целом по стране, ни в отдельных районах. За повторное введение такого режима во всей стране выступили только 11% опрошенных.

Большинство наших читателей, почти 53%, заявили, что не могут дать положительную оценку работе кого-либо из министров нынешнего коалиционного правительства правительства. 22% положительно оценили работу премьер-министра Биньямина Нетаниягу, 21% – министра здравоохранения Юлия Эдельштейна, 20% – министра финансов Исраэля Каца. Деятельность все прочих (более 30) министров правительства положительно оценили менее 10% голосовавших.

Был задан вопрос: "Кого вы поддерживаете в дискуссии о принятии бюджета: Нетаниягу, предлагающего срочно принять бюджет на 2020 год или Ганца, требующего принять двухгодичный бюджет?" Почти 39% выбрали ответ: "Нетаниягу. В нынешних условиях нельзя принимать долгосрочный бюджет". 21% ответили: "Ганца. Необходимо уменьшить насколько это возможно фактор неопределенности". Более 40% заявили, что никого не поддерживают или затрудняются с ответом. При этом 79% уверены, что позиции сторон в споре о бюджете продиктованы политическими, а не экономическими мотивами.

Подавляющее большинство опрошенных, 65%, отрицательно относятся к принятию "норвежского закона", позволившего министрам и заместителям министстров покинуть Кнессет на время каденции, уступив место другим депутатам – для них, прежде всего, важно то, что появление новых депутатов будет дополнительной нагрузкой на государственный бюджет. 22% относятся к принятию этого закона положительно, подчеркивая: необходимо четкое разделение ветвей власти.

Почти 42% не верят, что нынешним правительством будет осуществлено распространение израильского суверенитета на Иорданскую долину и отдельные районы Иудеи и Самарии. Более 21% верят тому, что коалиционное правительство осуществит такую аннексию. 37% затрудняются с прогнозом.

Был задан вопрос: "Как должен поступить Биньямин Нетаниягу при решении вопроса об аннексии?" 29% ответили: "Отложить распространение суверенитета". 26%: "Распространить суверенитет на все районы, которые по плану Трампа должны отойти к Израилю". 19%: "Распространить суверенитет только на районы, где нет арабского населения". 11%: "Распространить суверенитет только там, где это можно сделать в координации с Иорданией".

33% считают, что нынешняя коалиция просуществует менее года. 31% – год или немногим более года. 16% – полтора года, до передачи полномочий премьер-министра Ганцу. Только 3% выбрали ответ: "Более полутора лет и сохранится после передачи полномочий премьер-министра Ганцу".

Вопрос: "Если бы выборы в Кнессет 24-го созыва состоялись сегодня, за какую партию/блок вы бы проголосовали?" 41% заявили, что проголосовали бы за НДИ (два месяца назад было 37%), 22% – за "Ликуд" (28% два месяца назад), 14% – за "Еш Атид/ТЭЛЕМ" (было 13%), 4% – за "Ямина" (было 5%), 1% – за "Кахоль Лаван" (было 2%). Прочие партии и блоки получили менее 1% голосов наших читателей.





