В атаке на Тегеран принимали участие более 50 самолетов

Более 50 боевых самолетов ВВС ЦАХАЛа приняли участие в последней волне атак на объекты в районе Тегерана, являющейся частью масштабных операций по уничтожению военного потенциала иранского режима.

Среди прочего, при содействии военной разведки были атакованы военные штабы иранского режима, объекты по производству ракет и радаров, а также инфраструктуру для хранения ракет.