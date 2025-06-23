x
23 июня 2025
|
последняя новость: 15:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 июня 2025
|
23 июня 2025
|
последняя новость: 15:55
23 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В атаке на Тегеран принимали участие более 50 самолетов

время публикации: 23 июня 2025 г., 15:55 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 15:55

Более 50 боевых самолетов ВВС ЦАХАЛа приняли участие в последней волне атак на объекты в районе Тегерана, являющейся частью масштабных операций по уничтожению военного потенциала иранского режима.

Среди прочего, при содействии военной разведки были атакованы военные штабы иранского режима, объекты по производству ракет и радаров, а также инфраструктуру для хранения ракет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook