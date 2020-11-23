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NEWSru.co.il :: В Израиле23 ноября 2020 г., 00:25

ЦАХАЛ пояснил, почему "Железный купол" пропустил ракету, упавшую в промозне Ашкелона

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ЦАХАЛ пояснил, почему "Железный купол" пропустил ракету, упавшую в промозне Ашкелона

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала предварительные результаты проверки работы системы ПРО "Железный купол" и действий военнослужащих ПВО, которая была начата после падения 21 ноября ракеты в промышленной зоне Ашкелона.

Военные специалисты пришли к выводу, что ракета, запущенная из сектора Газы, не была сбита "Железным куполом" из-за технических и эксплуатационных проблем. При этом подчеркивается, что в данном случае речь не идет о неисправности "Железного купола" или об ошибке, ставшей результатом "человеческого фактора".

Поздно вечером 21 ноября в Ашкелоне и промышленной зоне города прозвучал сигнал тревоги. Военные зафиксировали запуск ракеты из сектора Газы.


И хотя сработала система "Железный купол", ракета не была сбита. Она упала на заводской склад в промышленной зоне Ашкелона.

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