ЦАХАЛ пояснил, почему "Железный купол" пропустил ракету, упавшую в промозне Ашкелона

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала предварительные результаты проверки работы системы ПРО "Железный купол" и действий военнослужащих ПВО, которая была начата после падения 21 ноября ракеты в промышленной зоне Ашкелона.

Военные специалисты пришли к выводу, что ракета, запущенная из сектора Газы, не была сбита "Железным куполом" из-за технических и эксплуатационных проблем. При этом подчеркивается, что в данном случае речь не идет о неисправности "Железного купола" или об ошибке, ставшей результатом "человеческого фактора".

Поздно вечером 21 ноября в Ашкелоне и промышленной зоне города прозвучал сигнал тревоги. Военные зафиксировали запуск ракеты из сектора Газы.

И хотя сработала система "Железный купол", ракета не была сбита. Она упала на заводской склад в промышленной зоне Ашкелона.