WSJ: Нетаниягу и Бин Салман обсуждали иранскую тематику и вопросы нормализации

Издание The Wall Street Journal сообщило подробности визита премьер-министра Биньямина Нетаниягу и главы "Мосада" Йоси Коэна в Саудовскою Аравию. Согласно информации, переданной высокопоставленным представителем саудовских властей, в ходе визита, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и наследный принц Мухаммад бин Салман обсуждали перспективы нормализации между двумя странами, а также иранскую тематику. Соглашения пока не достигнуты.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава службы внешней разведки "Мосад" Йоси Коэн тайно посетили Саудовскую Аравию, где встретились с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом. Во встрече принимал участие государственный секретарь США Майк Помпео, находившийся с визитом в Саудовской Аравии. Об этом визите сообщали израильские СМИ. Но официально канцелярия Нетаниягу никаких заявлений не делала.

"Мы никак не реагируем на эти публикации", – заявил корреспонденту NEWSru.co.il официальный источник в канцелярии премьер-министра. Однако радиостанция "Кан Бет" сообщает, что анонимный источник в окружении премьер-министра подтвердил факт встречи. Обозреватель "Кан" по внешнеполитическим вопросам Гили Коэн сообщает, что военная цензура дала специальное разрешение на публикацию этих сведений.

Как сообщают СМИ, встреча состоялась 22 ноября в городе Неом (недалеко от границ с Египтом и Иорданией, 40 км к югу от Эйлата). Премьер-министр и глава "Мосада" вылетели из Израиля на частном самолете Gulfstream G-IV c бортовым номером T7-CPX, зарегистрированном как принадлежащий владельцу из Сан Марино. Рейс вылетел из аэропорта Бен Гурион 22 ноября в 19:50 и приземлился в Неоме в 20:30. В 23:50 самолет отправился в обратный рейс и приземлился в аэропорту Бен Гурион в 0:50.

Предполагается, что именно визит премьер-министра в Саудовскую Аравию стал причиной переноса заседания кабинета по вопросам коронавируса на 23 ноября.

Министр обороны Бени Ганц и министр иностранных дел Габи Ашкенази ничего не знали о визите премьер-министра в Саудовскую Аравию.

Комментарий Бени Ганца

Министр обороны и сменный премьер-министр Бени Ганц на заседании возглавляемой им фракции "Кахоль Лаван" назвал "безответственным" поведение чиновников, которое привело к утечке в СМИ информации о секретном визите Нетаниягу в Саудовскую Аравию.

При этом Ганц никак не прокомментировал тот факт, что визит Нетаниягу в Саудовскую Аравию был скрыт от него и от министра иностранных дел Габи Ашкенази.

Комментарий ХАМАСа

Член политбюро палестинской террористической группировки ХАМАС Махмуд аз-Захар прокомментировал визит в Саудовскую Аравию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

"Это естественная часть процесса "нормализации", представляющего угрозу для всего региона. Нормализация с оккупацией привела к сотрудничеству в военной сфере и области безопасности, которое направлено против ведущих региональных держав", – цитирует аз-Захара "Палестинский информационный центр".

По мнению аз-Захара, Израиль стремится к максимальному расширению взаимодействия. "Это не просто встречи, визиты, полеты самолетов. Цель – использовать этот процесс для достижения общих целей сионистского движения", – сказал он, назвав саудовские власти коррумпированными.

Еще один представитель руководства ХАМАСа Сами Абу Зухри потребовал от Саудовской Аравии разъяснений в связи с визитом израильского премьера. По его словам, поездка Нетаниягу оскорбительна для палестинского народа и дает Израилю карт-бланш на ущемление прав палестинцев.

Напомним: как ФАТХ, так и ХАМАС, выступили с резким осуждением соглашений о нормализации, обвинив Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн в предательстве палестинских национальных интересов.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан опубликовал в социальной сети Twitter опровержение публикаций в СМИ о визите премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в королевство.

"Я видел сообщения в прессе о предполагаемой встрече между Его Королевским Высочеством наследным принцем и израильскими официальными лицами во время недавнего визита госсекретаря Помпео. Такой встречи не было. Присутствовали только официальные лица из США и Саудовской Аравии", – написал глава МИД СА.

I have seen press reports about a purported meeting between HRH the Crown Prince and Israeli officials during the recent visit by @SecPompeo. No such meeting occurred. The only officials present were American and Saudi.