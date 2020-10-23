ЦАХАЛ нанес ответные удары по целям в секторе Газы. Подробности

В ночь на пятницу, 23 октября, Армия обороны Израиля в ответ на попытку ракетного обстрела Ашкелона атаковала объекты террористической организации ХАМАС в секторе Газы.

Пресс-служба ЦАХАЛа заявляет, что самолеты израильских ВВС нанесли удары по объекту, на котором производилось оружие, и по подземной инфраструктуре ХАМАСа.

ЦАХАЛ возлагает ответственность за любые враждебные действия из Газы на ХАМАС, контролирующий сектор с 2007 года.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, уточняет: беспилотные самолеты ЦАХАЛа выпустили две ракеты по объекту в Нусейрате, в центральной части сектора, затем израильские истребители выпустили еще две ракеты по той же цели. Затем израильские БПЛА атаковали цели в районе Аль-Амур в Аль-Фахари, восточнее Хан-Юниса (южная часть сектора), после чего по той же цели нанесли удары истребители ЦАХАЛа. Кроме того, израильские вертолеты и военные самолеты атаковали район Абу-Хаддаф в Аль-Караре, к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Судя по имеющейся информации, причинен значительный ущерб. Сведений об убитых или раненых не поступало.

Вечером 22 октября израильская территория подверглась ракетному обстрелу с территории сектора Газы. Был зафиксирован запуск двух ракет из Газы. Одна из них была перехвачена системой ПРО "Железный купол", вторая упала на незастроенной местности. Судя по публикациям в СМИ Газы, обстрел был осуществлен боевиками "Исламского джихада".

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2020 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

Октябрь. 5 ракет. Одна сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

Сентябрь. 15 ракет. 9 сбиты системой ПРО. Пять раненых.

Август. 26 ракет. 12 ракет сбиты системой ПРО. Один раненый.

Июль. 3 ракеты. Одна ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

Июнь. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Май. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Апрель. Ни одного обстрела.

Март. 1 ракета. Пострадавших нет, ущерб причинен не был.

Февраль. 100 ракет. 50 сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

Январь. 11 ракет. 5 ракет сбиты системой ПРО. Пострадал ребенок.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.