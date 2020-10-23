Скандал в Кнессете, маневры и дрейфующая коалиция. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Для человека, увлекающегося политической историей Израиля, сайт Кнессета представляет собой почти неисчерпаемый источник знаний. Двумя "кликами" можно открыть стенограмму яростных дискуссий, сотрясавших Кнессет в дни получения репараций из Германии, обсуждения соглашений Осло или размежевания с Газой. После скандала по поводу "беспрецедентной" отмены итогов голосования о создании следственной комиссии по вопросу о субмаринах я зашел на эту страницу и "поинтересовался": как часто в истории израильского парламентаризма имела место отмена голосования, Бесстрастный интернет выдал 20 страниц, 8175 упоминаний подобных случаев. Невозможно спорить с тем, что 21 октября 2020 года войдет в историю Кнессета, как один из наиболее скандальных и бурных дней в его истории, однако беспрецедентным этот скандал назвать нельзя при всем желании.

Скандал этот во многом отражает расхлябанность и неорганизованность нынешней коалиции, причем не только в контексте отношений между "Ликудом" и "Кахоль Лаван", но и внутри самого "Ликуда".

Голосование по предложению о создании следственной комиссии по вопросу о субмаринах было крайне важным для Биньямина Нетаниягу. Эта тема настолько важна для премьер-министра, что перед аналогичным голосованием в комиссии по государственному контролю Нетаниягу грозил лидерам "Кахоль Лаван" развалом коалиции, если в партии Ганца не проголосуют против.

На сей раз в "Ликуде" расслабились. По информации, опубликованной Зеэвом Камом на "Кан Бет", соглашение с "Кахоль Лаван" было простым: "Ликуд" голосует против следственной комиссии по вопросу о судебной системе (предложение Бецалеля Смотрича), а "Кахоль Лаван" голосует против предложения о создании комиссии по расследованию вопроса о субмаринах (предложение Тамар Зандберг). Настолько в "Ликуде" были уверены в победе в голосовании, что спикер Кнессета допустил оплошность, которая по политическим меркам приравнивается к преступной халатности: в момент критически важного для его партии голосования он доверил вести заседание представителю оппозиции Мансуру Аббасу.

Еще один ликудник, который в решающий момент допустил провал – Мики Зоар. Прежде всего, глава коалиции обязан обеспечивать победу на голосованиях в Кнессете. Любым законным и доступным способом. В израильском парламенте до сих пор ходят легенды о жестких методах Зеэва Элькина, который, будучи главой коалиции, обеспечивал победы на протяжении более чем трех лет. Чем был занят 21 октября Мики Зоар, неясно, но факт остается фактом: депутаты от "Кахоль Лаван" в голосовании принять участие не пожелали, а депутатов от "Ликуда" в зале заседаний не оказалось.

Несмотря на то, что "Ликуду" в последний момент удалось избежать фиаско, оппозиция безусловно может записать себе в актив серьезную имиджевую победу. Во-первых, в очередной раз стали видны огромные дыры в борту коалиционного судна, а во-вторых, вновь стал виден порядок приоритетов премьер-министра.

Трудно спорить с утверждением главы оппозиции Яира Лапида о том, что Нетаниягу яростно боролся против создания этой комиссии, так как речь идет именно о вопросе подлодок. Несмотря на то, что сама по себе парламентская следственная комиссия не имеет каких-либо полномочий, а обладает лишь декларативными функциями, при умелом использовании этого механизма, можно доставить субъекту расследования немало неприятностей. К примеру, правые много лет использовали материалы парламентской следственной комиссии по расследованию процесса размежевания. Очевидно, что Офер Шелах, Моше Яалон и Яир Голан превратили бы эту комиссию в военно-полевой суд над премьер-министром с заранее известным вердиктом. На фоне приближающихся выборов и возобновляющегося судебного процесса – это последнее, что нужно Нетаниягу.

Главный аспект парламентского скандала остался в тени. "Кахоль Лаван" саботировали крайне важное для Нетаниягу голосование, что осталось вообще без какой-либо реакции со стороны "Ликуда". Тому могут быть два объяснения: премьер-министр решил не ссориться до поры до времени с Бени Ганцем или премьер-министр окончательно решил объявить в ближайшее время досрочные выборы, а значит не имеет смысла призывать строптивых коалиционных партнеров к порядку. В Кнессете все более склоняются к мнению о том, что второй вариант ближе к истине.

На первый взгляд, на уходящей неделе "Ликуд" и "Кахоль Лаван" нащупали зыбкую почву для согласия по вопросу о бюджете: "Ликуд" согласился провести бюджет на 2021 год до конца декабря в правительстве и в Кнессете в первом чтении, и "Кахоль Лаван" согласился на этот компромисс. В то же время, в партии Бени Ганца продолжают добиваться назначения государственного прокурора, генерального инспектора и других высокопоставленных должностных лиц правоохранительной системы. На это в "Ликуде" не готовы, и будущее коалиции вновь под большим вопросом.

Тенденцию видят и те, кто рассматривают себя в качестве потенциальных преемников Биньямина Нетаниягу. Нафтали Беннет продолжает маневрировать между стремлением оставаться привлекательным для мейнстрима, и даже сделал несколько реверансов в сторону общины ЛГБТ, и в то же время ему важно не потерять поддержку основного ядра своих избирателей. Депутат Кнессета от "Ямина" Матан Каана заявил в интервью "Кан РЭКА", что слова Беннета свидетельствуют о его стремлении прийти к согласию между всеми частями общества. В то же время, Каана отказался ответить, означает ли это, что Беннет поддержит, например, законопроект об однополых браках в Израиле. А Бецалель Смотрич, который входит, пока во всяком случае, в один блок с Беннетом, уже заявил, что его позиция отличается от декларированной Беннетом.

Яир Лапид продолжает линию активной оппозиции. В окружении главы "Еш Атид" не слишком переживают по поводу опросов, в которых главной альтернативой Нетаниягу является Беннет, а не он. "Выборы еще не объявлены, предвыборные списки не сформированы, а люди пока голосуют только в опросах. Рано или поздно система начнет организовываться вокруг двух крупных сил "Ликуд" и "Еш Атид" – ТЭЛЕМ", – заявляют в окружении Лапида.

Партия НДИ следует тактике, направленной на сохранение ядра избирателей, чьей мотивацией в день выборов станет противодействие "религиозному диктату". Судя по опросам, это удается, однако не более того. Число мандатов, которые пророчат социологи партии Авигдора Либермана, остается практически неизменным.

Минувшая неделя стала еще одной неделей медленного дрейфа политической системы в сторону выборов в Кнессет 24-го созыва. Но только Нетаниягу знает, когда этот утлый корабль прибудет в неизбежный конечный пункт своего плавания.



