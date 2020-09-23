Закрытие синагог, ограничение демонстраций и строгий карантин: министры обсуждают предложения Рони Гамзу

В 14:00 началось заседание кабинета министров по борьбе с коронавирусом. Министрам предстоит принять решение по предложениям об ужесточении режима карантина.

Согласно опубликованной информации, премьер-министр Биньямин Нетаниягу будет настаивать на введении строгого карантина, ужесточении ограничений и замораживании деятельности целых отраслей экономики. Утром 23 сентября Нетаниягу провел совещание с членами рабочей группы, разрабатывающей предложения по ограничению работы синагог и проведения массовых демонстраций. "Мы находимся в чрезвычайной ситуации в связи с ростом заражаемости", - передали из канцелярии премьер-министра.

Накануне в ходе заседания, длившегося 9 часов, министр внутренних дел и глава ШАС Арье Дери пригрозил подать в отставку из правительства в том случае, если будут закрыты синагоги, а демонстрации продолжатся как и прежде.

Как пишет портал Walla, координатор по борьбе с коронавирусом профессор Рони Гамзо предложил полностью запретить молитвы в синагогах и ограничить проведение демонстраций. Согласно предложению, которое будет вынесено на рассмотрение министров, митинги протеста будут проходить группами по 20 человек при жестком соблюдении расстояния между группами. Все участники митингов будут обязаны носить маски, а организаторов обяжут назначить ответственных за поддержание порядка.

Министр обороны и глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц заявил, что поддержит предложение по ограничению демонстраций и молитв на период карантина. Соответствующее предложение в ходе заседания кабинета по коронавирусу должны представить представители полиции, минздрава, а также юридический советник правительства. "Сегодня на заседании кабинета будут представлены предложения по ограничению молитв и демонстраций. Мы поддержим предложения профессиональных структур", - заявил Ганц.

Помимо этого профессор Гамзу предлагает ограничить работу частного сектора 50%. Государственный сектор будет работать в режиме чрезвычайного положения. Рынки будут закрыты, а все массовые сборы людей, в том числе имеющие отношение к дню Йом Кипур и другим праздникам, строго запрещены. Профессор Гамзу предложил направить все усилия на выполнение этих рекомендаций.

В политических кругах ожидают, что рекомендации будут утверждены уже сегодня. Депутаты от коалиции получили распоряжение не покидать здание Кнессета и ожидать голосования по изменению закона о коронавирусе.