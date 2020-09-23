Кабинет по коронавирусу принял решение о введении "герметичного" карантина

Около 22:00 завершилось заседание кабинета по коронавирусу, продолжавшееся более девяти часов. Члены кабинета рекомендовали правительству ввести "герметичный" карантин с пятницы, 25 сентября. Продолжаться он будет как минимум до окончания праздника Симхат Тора.

В рекомендациях, переданных на утверждение правительства, говорится, что во время карантина будут работать лишь жизненно важные предприятия, продуктовые магазины и аптеки.

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям определит список предприятий, которые продолжат работать во время карантина.

По информации сайта N12, во время карантина будут разрешены акции протеста и молитвы на открытом воздухе, при участии в них не более 20 человек, если они проходят на расстоянии не более километра от места своего проживания.

Правительство разрешило открыть синагоги только на Йом Кипур.

На этом заседании не было принято никаких решений относительно работы международного аэропорта и общественного транспорта, а также занятий спортом на открытом воздухе.

В целом, специалисты отмечают, что предстоящий карантин будет намного строже, чем тот, что был во время весенних праздников.

Решение кабинета нуждается в утверждении правительством. Заседание кабинета министров созвано на 22:30.

Информация уточняется.