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NEWSru.co.il :: В Израиле23 сентября 2020 г., 21:03

Коронавирус диагностирован у начальника отделения полиции, отвечающего за демонстрации на Бальфур

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Коби Яакоб

Коронавирус диагностирован у начальника отделения полиции "Мория" в Иерусалиме, полковника Коби Яакоби.

Телеканала "Кан-11" передал, что улица Бальфур, на которой уже несколько месяцев подряд проходят массовые акции протеста, относится к отделению полиция "Мория". Он лично присутствовал на улице Бальфур 20 сентября, когда там проходила последняя крупная акция протеста.

В сообщении телеканала отмечается, что, по всей видимости, в ближайшее время будут отправлены на карантин другие сотрудники отделения полиции "Мория", контактировавшие с Яакоби.


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