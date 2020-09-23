Коронавирус диагностирован у начальника отделения полиции, отвечающего за демонстрации на Бальфур
Коронавирус диагностирован у начальника отделения полиции "Мория" в Иерусалиме, полковника Коби Яакоби.
Телеканала "Кан-11" передал, что улица Бальфур, на которой уже несколько месяцев подряд проходят массовые акции протеста, относится к отделению полиция "Мория". Он лично присутствовал на улице Бальфур 20 сентября, когда там проходила последняя крупная акция протеста.
В сообщении телеканала отмечается, что, по всей видимости, в ближайшее время будут отправлены на карантин другие сотрудники отделения полиции "Мория", контактировавшие с Яакоби.
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