Коронавирус диагностирован у начальника отделения полиции, отвечающего за демонстрации на Бальфур

Коронавирус диагностирован у начальника отделения полиции "Мория" в Иерусалиме, полковника Коби Яакоби.

Телеканала "Кан-11" передал, что улица Бальфур, на которой уже несколько месяцев подряд проходят массовые акции протеста, относится к отделению полиция "Мория". Он лично присутствовал на улице Бальфур 20 сентября, когда там проходила последняя крупная акция протеста.

В сообщении телеканала отмечается, что, по всей видимости, в ближайшее время будут отправлены на карантин другие сотрудники отделения полиции "Мория", контактировавшие с Яакоби.