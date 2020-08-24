Нетаниягу и Ганц пообещали не допустить досрочных выборов

В понедельник, 24 августа, в СМИ появилась информация о прекращении всяких контактов между "Ликудом" и "Кахоль Лаван". Якобы причиной для очередного кризиса стало то, что "Кахоль Лаван" проигнорировал просьбу Нетаниягу не назначать государственного прокурора до тех пор, пока не будет сформирована совместная комиссия по назначениям.

Бени Ганц объявил, что в 20:30 он выступит со специальным заявлением для прессы. За несколько минут до начала его брифинга во все ведущие СМИ было отправлено специальное видеообращение Биньямина Нетаниягу, оно также было выложено в "твиттере" и "Фейсбуке".

"Последнее, в чем сейчас нуждается Израиль, это - выборы. Поэтому я сказал, что поддерживаю "компромисс Хаузера", обе его части: и ту, что касается бюджета, и ту, что касается комиссии по назначениям. Я также сообщил, что не буду вмешиваться в назначение генерального инспектора полиции, государственного прокурора и юридического советника правительства. Но, к сожалению, лидеры "Кахоль Лаван", которые вначале согласилась с предложением Хаузера, стала просить внести в документ различные изменения…. Но я все еще считаю, что было бы безответственно идти на выборы сейчас, когда у нас нет бюджета, и скоро начинается учебный год. Поэтому я проинструктировал депутатов от "Ликуда" поддержать во время голосования законопроект о переносе даты утверждения бюджета", - говорится в заявлении Нетаниягу.

Бени Ганц также заявил, что он намерен действовать в интересах Израиля и не допустить досрочных выборов. Он предупредил, что ситуация в стране накалилась, и если выборы все же состоятся, то это может привести к столкновениям на улицах. Ганц приветствовал решение Нетаниягу поддержать "компромисс Хаузера" и заявил: если глава правительства будет действовать в интересах граждан Израиля, он готов сотрудничать. Однако в случае, если речь идет об очередном политическом трюке и попытке помешать верховенству закона, он, Бени Ганц, этого не допустит.