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NEWSru.co.il :: В Израиле24 августа 2020 г., 05:11

ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАСа в секторе Газы. Подробности

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ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАСа в секторе Газы

В 5:10 утра в понедельник, 24 августа, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что израильская авиация и танки нанесли удары по целям в южной части сектора Газы, атаковав военные базы и подземную инфраструктуру боевиков террористической организации ХАМАС.

Удары были нанесены в ответ на враждебную деятельность с территории Газы. 23 августа из сектора были выпущены десятки связок воздушных шаров с привязанными к ним взрывными и зажигательными устройствами, в результате их приземления на израильской территории возникли не менее 28 полевых пожаров.

Власти Израиля возлагают на ХАМАС, контролирующий Газу, ответственность за любую враждебную деятельность с территории сектора.


Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что танки и артиллерия ЦАХАЛа обстреляли два наблюдательных пунктах подразделения "Хама аль-Тугур" к востоку от Хан-Юниса, а самолеты выпустили две ракеты по цели в районе Абу-Хаддаф, к востоку от Аль-Карары в Хан-Юнисе. Кроме того, были нанесены удары по двум наблюдательным пунктам в районах Сэрэйдж и Аль-Фухари, севернее и юго-восточнее Хан-Юниса. Причинен значительный ущерб. О пострадавших не сообщалось.

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