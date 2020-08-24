Принят закон о переносе даты принятия госбюджета. Кнессет не будет распущен

В понедельник, 24 августа, за два часа до истечения срока, отпущенного на утверждение бюджета и роспуска Кнессета, на пленарном заседании был принят закон, в основу которого лег компромисс, предложенный Цви Хаузером.

За закон проголосовали 67 парламентариев и 37 - были против.

Согласно компромиссу Хаузера в ближайшие 120 дней минфин будет "отпускать" одну двенадцатую от базисного бюджета на 2019 год с минимальными добавками, размеры которых будут согласованы обеими партиями.

Должна быть создана совместная комиссия для выработки критериев назначения глав правоохранительных структур. До представления ею выводов, правительство воздержится от назначения генинспектора полиции, юридического советника правительства, государственного прокурора.

Перед голосованием Нетаниягу и Ганц заявили, что они сделают все от них зависящее для того, чтобы избежать досрочных выборов.

"Последнее, в чем сейчас нуждается Израиль, это - выборы. Поэтому я сказал, что поддерживаю "компромисс Хаузера", обе его части: и ту, что касается бюджета, и ту, что касается комиссии по назначениям. Я также сообщил, что не буду вмешиваться в назначение генерального инспектора полиции, государственного прокурора и юридического советника правительства. Но, к сожалению, лидеры "Кахоль Лаван", которые вначале согласилась с предложением Хаузера, стала просить внести в документ различные изменения…. Но я все еще считаю, что было бы безответственно идти на выборы сейчас, когда у нас нет бюджета, и скоро начинается учебный год. Поэтому я проинструктировал депутатов от "Ликуда" поддержать во время голосования законопроект о переносе даты утверждения бюджета", - говорится в заявлении Нетаниягу.

Бени Ганц также заявил, что он намерен действовать в интересах Израиля и не допустить досрочных выборов. Он предупредил, что ситуация в стране накалилась, и если выборы все же состоятся, то это может привести к столкновениям на улицах. Ганц приветствовал решение Нетаниягу поддержать "компромисс Хаузера" и заявил: если глава правительства будет действовать в интересах граждан Израиля, он готов сотрудничать. Однако в случае, если речь идет об очередном политическом трюке и попытке помешать верховенству закона, он, Бени Ганц, этого не допустит.