Клад, на который можно купить дворец. Подростки помогают израильским археологам

В ходе археологических раскопок, которое вело Управление древностей перед возведением нового жилого массива в центре страны, в районе Явне, был обнаружен редкий по ценности клад эпохи Аббасидов – 424 монеты чистого золота, отчеканенные около 1100 лет назад.

В рамках инициативы Управления, призванной лучше познакомить молодежь с прошлым Земли Израиля, в раскопках участвовали участники молодежных движений. Один из них, Оз Коэн, и нашел клад. "Сначала я подумал, что это тонкие листья, а потом пригляделся и понял, что нашел монеты", – рассказывает он.

"Клад, зарытый в землю в керамическом сосуде, насчитывает 424 монеты. Тот, кто зарыл их в землю 1100 лет назад, рассчитывал вернуться и отрыть его, и даже прикрепил сосуд с помощью гвоздя, чтобы тот не двигался с места. Мы можем только догадываться, что ему помешало", – говорят руководители раскопок Лиат Надав-Зив и Эли Адад.

Они отмечают, что подобные находки встречаются крайне редко – на всем протяжении истории золото было очень ценным металлом. Монеты, свидетельствующие о развитых торговых связях местных жителей с отдаленными странами, находятся в превосходной сохранности.

"Клад датируется концом IX века. Он один из самых древних, найденных в Израиле. 24 карата – это чистое золото. Общий вес клада – около 845 грамм. Для того времени это очень внушительная сумма. За эти деньги можно было купить роскошный дом в лучшем районе Фустата – тогдашней столицы Египта", – рассказывает специалист по нумизматике в Управлении древностей Роберт Кол.

Не все найденные монеты целые. Некоторые из них разрублены, чтобы служить в качестве разменной монеты – практика, хорошо известная в мире ислама. Среди находок – и золотой солид византийского императора Феофила, ранее в Израиле не встречавшийся.





