Клад, на который можно купить дворец. Подростки помогают израильским археологам
В ходе археологических раскопок, которое вело Управление древностей перед возведением нового жилого массива в центре страны, в районе Явне, был обнаружен редкий по ценности клад эпохи Аббасидов – 424 монеты чистого золота, отчеканенные около 1100 лет назад.
В рамках инициативы Управления, призванной лучше познакомить молодежь с прошлым Земли Израиля, в раскопках участвовали участники молодежных движений. Один из них, Оз Коэн, и нашел клад. "Сначала я подумал, что это тонкие листья, а потом пригляделся и понял, что нашел монеты", – рассказывает он.
"Клад, зарытый в землю в керамическом сосуде, насчитывает 424 монеты. Тот, кто зарыл их в землю 1100 лет назад, рассчитывал вернуться и отрыть его, и даже прикрепил сосуд с помощью гвоздя, чтобы тот не двигался с места. Мы можем только догадываться, что ему помешало", – говорят руководители раскопок Лиат Надав-Зив и Эли Адад.
Они отмечают, что подобные находки встречаются крайне редко – на всем протяжении истории золото было очень ценным металлом. Монеты, свидетельствующие о развитых торговых связях местных жителей с отдаленными странами, находятся в превосходной сохранности.
"Клад датируется концом IX века. Он один из самых древних, найденных в Израиле. 24 карата – это чистое золото. Общий вес клада – около 845 грамм. Для того времени это очень внушительная сумма. За эти деньги можно было купить роскошный дом в лучшем районе Фустата – тогдашней столицы Египта", – рассказывает специалист по нумизматике в Управлении древностей Роберт Кол.
В этот период Земля Израиля была частью Аббасидского халифата, простиравшегося от Туниса до Средней Азии. Столицей этого огромного государства стал основанный ими Багдад, быстро превратившийся в один из главных городов Востока.
Не все найденные монеты целые. Некоторые из них разрублены, чтобы служить в качестве разменной монеты – практика, хорошо известная в мире ислама. Среди находок – и золотой солид византийского императора Феофила, ранее в Израиле не встречавшийся.
- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook
Крепость, защищавшая от филистимлян: память о кровавой борьбе за юг Эрец-Исраэль
Израильские археологи подбирают ключ к загадке Эйнштейна
Царские кладовые у американского посольства и следы язычников Иудеи. Новая находка в Иерусалиме
"Я человек радостный". Археолог Алла Нагорская в программе "Детский недетский вопрос"