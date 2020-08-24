Иерусалим:
20 - 29°
Тель-Авив:
26 - 31°
Эйлат:
28 - 39°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле24 августа 2020 г., 09:44

Клад, на который можно купить дворец. Подростки помогают израильским археологам

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

В ходе археологических раскопок, которое вело Управление древностей перед возведением нового жилого массива в центре страны, в районе Явне, был обнаружен редкий по ценности клад эпохи Аббасидов – 424 монеты чистого золота, отчеканенные около 1100 лет назад.

В рамках инициативы Управления, призванной лучше познакомить молодежь с прошлым Земли Израиля, в раскопках участвовали участники молодежных движений. Один из них, Оз Коэн, и нашел клад. "Сначала я подумал, что это тонкие листья, а потом пригляделся и понял, что нашел монеты", – рассказывает он.

"Клад, зарытый в землю в керамическом сосуде, насчитывает 424 монеты. Тот, кто зарыл их в землю 1100 лет назад, рассчитывал вернуться и отрыть его, и даже прикрепил сосуд с помощью гвоздя, чтобы тот не двигался с места. Мы можем только догадываться, что ему помешало", – говорят руководители раскопок Лиат Надав-Зив и Эли Адад.

Они отмечают, что подобные находки встречаются крайне редко – на всем протяжении истории золото было очень ценным металлом. Монеты, свидетельствующие о развитых торговых связях местных жителей с отдаленными странами, находятся в превосходной сохранности.

"Клад датируется концом IX века. Он один из самых древних, найденных в Израиле. 24 карата – это чистое золото. Общий вес клада – около 845 грамм. Для того времени это очень внушительная сумма. За эти деньги можно было купить роскошный дом в лучшем районе Фустата – тогдашней столицы Египта", – рассказывает специалист по нумизматике в Управлении древностей Роберт Кол.


В этот период Земля Израиля была частью Аббасидского халифата, простиравшегося от Туниса до Средней Азии. Столицей этого огромного государства стал основанный ими Багдад, быстро превратившийся в один из главных городов Востока.

Не все найденные монеты целые. Некоторые из них разрублены, чтобы служить в качестве разменной монеты – практика, хорошо известная в мире ислама. Среди находок – и золотой солид византийского императора Феофила, ранее в Израиле не встречавшийся.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 августа 2020
Крепость, защищавшая от филистимлян: память о кровавой борьбе за юг Эрец-Исраэль
// NEWSru.co.il // В Израиле // 09 августа 2020
Израильские археологи подбирают ключ к загадке Эйнштейна
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 июля 2020
Царские кладовые у американского посольства и следы язычников Иудеи. Новая находка в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // Досуг // 19 июня 2020
"Я человек радостный". Археолог Алла Нагорская в программе "Детский недетский вопрос"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

14:25 Минпрос: в "красных" городах учеба в старших классах может возобновиться после осенних праздников
14:13 Ограбление с переодеванием в деревне Кафр-Манда, задержаны подозреваемые
14:12 Помпео: "США намерены гарантировать преимущество ЦАХАЛа в регионе"
12:48 Следом за Помпео в Израиль прибывает глава британского МИДа
12:39 N12: "огненные шары", выпущенные из Газы, обнаружили на базе ВВС
11:39 В Иерусалиме проходят переговоры Нетаниягу и Помпео
11:08 Минздрав предупреждает об опасности паломничества в Умань
10:47 Владельцы отеля "А-Ям а-Адом" в Эйлате получили предупреждение
09:44 Клад, на который можно купить дворец. Подростки помогают израильским археологам
08:34 Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Израиль
...