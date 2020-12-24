Под общественным давлением правительство изменило формат карантина в детских садах и школах

В четверг, 24 декабря, глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и министр просвещения приняли решение внести изменения в формат работы начальных школ и выпускных классов во время предстоящего карантина.

В начальных школах (с "алеф" по "далет"), включая группы продленного дня, а также в выпускных классах ("йуд-алеф и "йуд бет") занятия будут проводиться по расписанию, по которому они учились до вступления в силу карантина.

Будут работать по старому расписанию детские сады.

Ранее сообщалось, что во время карантина занятия будут начинаться в 8:00 и заканчиваться в 13:00.

Занятия в средних классах школ будут проводиться удаленно.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что правительство отказалось от ограничения времени работы школ под общественным давлением.

Решение правительства о карантине вступит в силу воскресенье, 27 декабря, в 17:00.

Локдаун вводится сроком на две недели и может быть продлен, если количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения не снизится до тысячи, а индекс репродукции до 1.

Локдаун будет включать в себя закрытие торговых предприятий, за исключением продуктовых магазинов и аптек.



Кафе и рестораны смогут доставлять еду на дом клиенту.



Будут закрыты парикмахерские и салоны красоты, а также все бизнесы, ведущие прием посетителей и клиентов.



Введено ограничение на передвижение граждан: удаляться от дома разрешается не более чем на 1 км.



Запрещено принимать гостей и навещать знакомых и родственников.



Будут введены ограничения в общественном транспорте.

Предполагалось, что очные занятия в начальных школах (с "алеф" по "далет"), а также выпускных классах ("йуд-алеф и "йуд бет") будут проводиться с 08:00 до 13:00, но под давлением общественности и глав местных органов власти ограничение по времени было снято. В четверг, 24 декабря, глава правительства Биньямин Нетаниягу, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн и министр просвещения сообщили, что занятия будут проводиться по расписанию, по которому школьники учились до карантина.

По обычному расписанию продолжат работать детские сады, также как школы системы специального образования.

Не более 20 человек смогут собираться на открытом воздухе, до 10 человек - в помещении.

С 27 декабря будет приостановлено действие проекта "острова туризма", в рамках которого работали курорты Эйлата и Мертвого моря.

Будут разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе без ограничения расстояния, в том случае, если не используются транспортные средства.

В Рождество (с 17:00 24 декабря и до 20:00 25 декабря; с 17:00 6 января и до 20:00 7 января) разрешено проведение праздничных месс: на открытом пространстве могут собраться вместе до 100 человек. В помещении количество людей рассчитывается в зависимости от количества входных дверей: на каждый вход - по 10 человек, и не более 10 групп).