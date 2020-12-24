Принудительный карантин: первые минуты после приземления в Израиле, правила поведения в гостиницах

Служба тылом опубликовала порядок приема и размещения в гостиницах израильтян, возвращающихся из-за границы после вступления в силу положения о принудительном карантине.

В течение 24 часов, предшествующих вылету в Израиль, необходимо заполнить на сайте министерства здравоохранения декларацию о состоянии здоровья. Документ рекомендуется распечатать или сохранить его электронную копию, чтобы предъявить сотрудникам авиакомпании, а затем на пограничном контроле.

После приземления в Израиле пассажирам еще до паспортного контроля предстоит пройти несколько предварительных проверок:

- проверку на наличие симптомов коронавирусной инфекции;

- опрос, касающийся состояния здоровья.



Только после этого пассажиры проходят паспортный контроль, а затем забираются свой багаж.

В зоне Е работает комиссия по рассмотрению исключительных случаев. Например, в гостиницы не будут отправляться:

-несовершеннолетние до 17 лет, прилетевшие в страну без сопровождения взрослых;

-пожилые люди, нуждающиеся в посторонней помощи в быту;

-люди с медицинскими проблемами, не позволяющими им жить в гостинице;

-пожилые люди старше 70 лет.

Представители минздрава рекомендовали обращаться в комиссию за освобождением также родителям детей младше 10 лет.

От прохождения карантина в гостинице освобождаются люди, перенесшие короновирусную инфекцию и имеющие соответствующую справку, заверенную минздравом.

Посадка в автобусы, развозящие по карантинным гостиницам, происходит возле 24-го входа.

Сайт "Мако" опубликовал правила поведения в "карантинных гостиницах".

Во время пребывания в гостинице запрещается покидать номер, принимать в номере посторонних людей (в том числе других постояльцев гостиницы).

В каждом номере постояльцы найдут: постельные принадлежности, телевизор, электрический чайник и стаканы, банные полотенца, мыло и шампунь, мыло для стирки, моющие и дезинфицирующие средства, пакеты для грязного белья и мусора.

Постояльцам должно быть обеспечено трехразовое питание: завтрак, обед и ужин. Для подачи еды используется одноразовая посуда. В случае аллергии на те или иные продукты постоялец должен будет об этом сообщить персоналу гостиницы.

Действует запрет на заказ еды из кафе и ресторанов. При этом можно будет принять продуктовые посылки от близких, которые должны будут написать на ней полное имя и номер комнаты получателя. Запрещено передавать алкогольные напитки. Все посылки постояльцам отелей проходят предварительную проверку.

Родителям с грудными детьми может быть предоставлена люлька для ребенка. Однако памперсы, средства гигиены и молочные смеси родителям придется заказывать в магазине или просить, чтобы их передали родственники.

Постояльцы освобождены от платы своего пребывания в "карантинной гостинице".