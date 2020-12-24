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NEWSru.co.il :: В Израиле24 декабря 2020 г., 00:54

С 27 декабря в Израиле будет введен жесткий карантин

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С 27 декабря в Израиле будет введен жесткий карантин

Кабинет по борьбе с коронавирусом проголосовал за введение жесткого карантина с воскресенья, 27 декабря. Ограничения вступят в силу в 17:00.

Локдаун вводится сроком на две неделе и может быть продлен, если количество ежедневно выявляемых новых случаев заражения не снизится до тысячи, а индекс репродукции до 1.

Локдаун будет включать в себя закрытие торговых предприятий, за исключением продуктовых магазинов и аптек.


Кафе и рестораны смогут доставлять еду на дом клиенту.

Будут закрыты парикмахерские и салоны красоты, а также все бизнесы, ведущие прием посетителей и клиентов.

Введено ограничение на передвижение граждан: удаляться от дома разрешается не более чем на 1 км.

Запрещено принимать гостей и навещать знакомых и родственников.

Во время локдауна продолжат работать предприятия и фирмы, не ведущие прием посетителей. При этом на рабочих местах смогут находиться не более 50% от всех работников.

Будут введены ограничения на общественном транспорте.

Детские сады будут работать с 08:00 до 13:00.

Продолжатся занятия у выпускных классов ("йуд-алеф и "йуд бет") и в начальной школе (с "алеф" по "далет"). Занятия будут проводиться с 08:00 до 13:00.

Детские сады и школы системы специального образования будут работать по обычному расписанию.

Не более 20 человек смогут собираться на открытом воздухе, до 10 человек - в помещении.

С 27 декабря будет приостановлено действие проекта "острова туризма", в рамках которого работали курорты Эйлата и Мертвого моря.


Будут разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе без ограничения расстояния, в том случае, если не используются транспортные средства.

На время Рождества (с 17:00 24 декабря и до 20:00 25 декабря; с 17:00 6 января и до 20:00 7 января) разрешено проведение праздничных месс: на открытом пространстве могут собраться вместо до 100 человек. В помещении количество людей рассчитывается в зависимости от количество входных дверей: на каждый вход - по 10 человек, и не более 10 групп).

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