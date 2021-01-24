Иудейские войны: полиция против вижницких хасидов, раввины против Либермана

Полиция дислоцировала крупные силы в Ашдоде, пытаясь предотвратить открытие йешив хасидского двора Вижниц.

Накануне глава третьего по величине хасидского двора раввин Исраэль Хагер призвал возобновить работу учебных заведений, подчеркнув при этом, что необходимо воздерживаться от конфронтации с полицией.

В утренние часы десятки полицейских прибыли к одной из йешив Вижниц в Ашдоде, однако школьники уже находились в помещении. На месте возникли беспорядки, в ходе которых хасиды блокировали доступ полицейским в помещение.

Портал Walla цитировал заявление одного из лидеров хасидов в Ашдоде: "Полиция может приходить сюда каждый день, результат будет тем же самым".

Служба новостей корпорации "Кан" сообщила, что в Иерусалиме также открылось по меньшей мере одно учебное заведение хасидов Вижниц. Школьников проводили в помещение через "черный ход".

Примерно в 10:00 24 января начались беспорядки в иерусалимском квартале Меа Шеарим, возле одной из йешив сатмарских хасидов. У здания находятся не менее ста человек. Полиция применила спецсредства для прекращения беспорядков, в том числе водометы. Есть задержанные.

В то же время, учебные заведения "литовского" направления в ультраортодоксальном иудаизме по-прежнему закрыты. Член городского совета Бней Брака и ответственный за портфель здравоохранения в муниципалитете заявил в эфире "Кан РЭКА", что нет распоряжения раввина Хаима Каневски открывать учебные заведения. "Публикации публикациями, а реальность реальностью. Нет никакого распоряжения открывать учебные заведения, и большинство школ закрыты и останутся закрытыми", – заявил он.

Накануне сообщалось, что раввин Хаим Каневски, глава "литовского" направления в ультраортодоксальном иудаизме, якобы распорядился возобновить занятия в школах Талмуд Тора.

Приближенные раввина Каневски заявили, что уже на прошлой неделе говорилось о возможности несанкционированного возобновления занятий в ультраортодоксальных школах, если не будет достигнуто соответствующее соглашение. Как отмечает "Гаарец", раввин Каневски распорядился не возобновлять занятия в школах, если это грозит прямой конфронтацией с полицией.

Председатель партии НДИ Авигдор Либерман в ответ на высказывания раввина Мазуза заявил: "Очередной раввин-мракобес решил меня проклясть и отправить в Россию, в точности как меня проклинали и отправляли в Израиль советские антисемиты. Жаль, что речь идет о духовных лидерах больших общин, которые широко представлены в Кнессете".



