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NEWSru.co.il :: В Израиле24 января 2021 г., 15:01

В Яффо был застрелен активист "Исламского движения" шейх Мухаммад Абу Наджам

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В Яффо был застрелен активист "Исламского движения" шейх Мухаммад Абу Наджам

В воскресенье, 24 января, в результате вооруженного нападения на улице Саба Ме-Шфулэ в Тель-Авиве-Яффо были ранены двое мужчин. Один пострадавший, получивший пулевое ранение, был доставлен в критическом состоянии в больницу "Вольфсон" в Холоне. Второй получил ранение средней тяжести и тоже был доставлен в больницу.

Позже из больницы "Вольфсон" сообщили, что один из раненых умер.

Разрешено к публикации имя убитого. Это шейх Мухаммад Абу Наджам, который был влиятельным активистом "Исламского движения".


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Стрельба в Тель-Авиве, ранены двое мужчин

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