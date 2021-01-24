В Яффо был застрелен активист "Исламского движения" шейх Мухаммад Абу Наджам

В воскресенье, 24 января, в результате вооруженного нападения на улице Саба Ме-Шфулэ в Тель-Авиве-Яффо были ранены двое мужчин. Один пострадавший, получивший пулевое ранение, был доставлен в критическом состоянии в больницу "Вольфсон" в Холоне. Второй получил ранение средней тяжести и тоже был доставлен в больницу.

Позже из больницы "Вольфсон" сообщили, что один из раненых умер.

Разрешено к публикации имя убитого. Это шейх Мухаммад Абу Наджам, который был влиятельным активистом "Исламского движения".