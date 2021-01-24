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NEWSru.co.il :: В Израиле24 января 2021 г., 07:34

Полицейская облава в арабской деревне Туран: 145 задержанных

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Полицейская облава в арабской деревне Туран: 145 задержанных

Рано утром в воскресенье, 24 января, полиция провела облаву в арабской деревне Туран в Галилее, задержав 145 местных жителей – мужчин – по подозрению в участии в массовых драках, поджогах и стрельбе.

Для проведения операции были задействованы 250 полицейских северного округа, включая бойцов полицейского и пограничного спецназа.

Ранее были задержаны 11 жителей Турана, у которых при обыске было конфисковано оружие.


Поводом для массовых столкновений в Туране служит конфликт между двумя семейными кланами. С обеих сторон за последние годы были жертвы. Правоохранительные органы рассчитывают выявить зачинщиков и остановить кровопролитие.

В Туране проживают около 15 тысяч человек. Местные жители – арабы-мусульмане и арабы-христиане.

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