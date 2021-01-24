Полицейская облава в арабской деревне Туран: 145 задержанных
Рано утром в воскресенье, 24 января, полиция провела облаву в арабской деревне Туран в Галилее, задержав 145 местных жителей – мужчин – по подозрению в участии в массовых драках, поджогах и стрельбе.
Для проведения операции были задействованы 250 полицейских северного округа, включая бойцов полицейского и пограничного спецназа.
Ранее были задержаны 11 жителей Турана, у которых при обыске было конфисковано оружие.
Поводом для массовых столкновений в Туране служит конфликт между двумя семейными кланами. С обеих сторон за последние годы были жертвы. Правоохранительные органы рассчитывают выявить зачинщиков и остановить кровопролитие.
В Туране проживают около 15 тысяч человек. Местные жители – арабы-мусульмане и арабы-христиане.
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