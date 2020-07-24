Оторвавшиеся от реальности, коалиционная дисциплина и израильское общество. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает еженедельную публикацию обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон. Планируем публиковать эти обзоры по пятницам.

"Оторвавшиеся от реальности, вы надоели". Этот лозунг, под которым проходят митинги протеста против правительства Биньямина Нетаниягу и нынешнего правительства, довольно точно отражает настроения значительной части израильского общества.

Два факта стали очевидны всем в последние дни. Стало понятно, что у правительства нет ясного плана по преодолению кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. Меры, предложенные кабинетом министров по борьбе с эпидемией – карантин на конец недели, закрытие спортзалов, позднее отмененное закрытие ресторанов – все это метод проб и ошибок, которым власти пытались решить сразу две задачи: остановить распространение эпидемии и не позволить и без того уставшему и запутавшемуся обществу задохнуться в полной изоляции от обычной жизни. Сам по себе метод имеет право на существование, тем более, что ни у кого нет сейчас заведомого выигрышных идей. Однако и эти меры производят впечатление не профессиональных, спланированных шагов, а хаотичного нагромождения решений, продиктованных лишь одним: необходимостью делать хоть что-либо. Эта имитация бурной деятельности создает весьма опасный эффект: общество утрачивает доверие к власти. Когда на войне солдаты перестают верить командирам, армия практически обречена на поражение. Сегодня мы на войне.

На заседании финансовой комиссии Кнессета все выглядело не лучше. Все тот же Мики Зоар и министр финансов Исраэль Кац устроили громогласную перепалку перед телекамерами. Поводом было требование Зоара увеличить размеры помощи предпринимателям. Но тон и формулировки, которыми пользовались политики, выдавали банальный страх чиновников, не справившихся с должностью и опасающихся расплаты на следующих выборах.

О программе дотаций населению сказано уже все. Не вдаваясь в экономические аспекты, совершенно очевидно, что программа в ее изначальном виде была сформирована в значительной степени по пиар мотивам. Такой экономический гуру как Биньямин Нетаниягу не знал, что есть проблема в недифференцированном распределении дотаций?

О назначении профессора Гамзо не знал и глава "Кахоль Лаван" Бени Ганц. Ему не сообщили, и этот, на первый взгляд незначительный, эпизод отражает второй факт, ставший очевидным на этой неделе: правительство Нетаниягу-Ганца ведет обратный отсчет к завершению своего существования, а значит мы движемся в сторону очередных досрочных выборов. Голосование "Кахоль Лаван" за законопроект, запрещающий направлять людей на репаративную терапию, показал, что Бени Ганц расстался с надеждой пожить в резиденции на улице Бальфур. Во всяком случае, в нынешней каденции.

Репаративная терапия – процесс крайне проблематичный и агрессивный. В то же время запрещать законодательным путем что-либо взрослым людям (именно взрослым!), когда они идут на это сознательно и по доброй воле, не менее проблематично. Голосование за этот законопроект было для "Кахоль Лаван" более демонстрацией политической независимости, чем проявлением борьбы за либеральные ценности. "Я очень горд, что голосовал вопреки коалиционной дисциплине", – заявил человек, который чуть более чем через год может стать премьер-министром. У подобных действий есть только одно объяснение: Ганц понял, что Нетаниягу не передаст ему полномочия, а значит пришла пора зарабатывать очки у электората.

Ответ не замедлил последовать. В "Ликуде" и в "Яадут а-Тора" уже объявили, что готовят пакет законопроектов, которые "Кахоль Лаван" будет трудно переварить. Закон о преодолении вето БАГАЦа, закон, запрещающий вносить квасное на территорию больниц в Песах, закон о сокращении бюджета Корпорации общественного вещания. Если эти законопроекты будут представлены, "Кахоль Лаван" проголосует против, тем более что законопроекты будут представлены как частные инициативы, а не правительственные. Значит голосование против них не будет являться нарушением и без того уже не существующей коалиционной дисциплины.

Еще одно свидетельство приближающихся выборов – полное замораживание работы над проектом госбюджета. Остался месяц до того дня, когда бюджет должен быть утвержден правительством, в противном случае Кнессет самораспускается, а страна отправляется на новые выборы. Нетаниягу и Ганц так и не смогли прийти к соглашению о том, каким будет бюджет – двухгодичным, как хочет Ганц, или одногодичным, как хочет Нетаниягу. Более того, судя по всему, попытки прийти к соглашению прекратились. Чего ждут Нетаниягу и Ганц? Возможно сигнала о начале предвыборной кампании. И все же надо помнить, что в выборах сейчас не заинтересован ни Нетаниягу, ни Ганц. И тот, и другой, мягко говоря, далек от зенита популярности, и выборы могут пойти на пользу совсем другим: Нафтали Беннету, Авигдору Либерману, Яиру Лапиду.

Над этими процессами витает еще один процесс – судебный, который проходит в окружном суде Иерусалима, и на котором Биньямин Нетаниягу выступает в качестве обвиняемого. С января 2021 года слушания будут проходить три раза в неделю. Газета "Гаарец" опубликовала информацию о том, что в окружении Нетаниягу опасаются иска, который может быть подан с требованием обязать премьер-министра временно сложить обязанности, мотивируя это его чрезмерной занятостью в зале суда. Глава правительства серьезно опасается возможности того, что эту апелляцию поддержит юридический советник правительства Авихай Мандельблит. Какими бы ни были итоги выборов, они вряд ли смогут повлиять на решение судей. Но в случае формирования "коалиции мечты" Биньямина Нетаниягу, которая будет опираться на 61 и более мандатов правых и религиозных партий, при том, что НДИ останется за бортом, Нетаниягу может рассчитывать на принятие ряда законов, которые станут подспорьем в судебной борьбе.

Уверенность Биньямина Нетаниягу в успехе на выборах наверняка подвергается серьезному испытанию под звуки массовых митингов протеста, проходящих возле его резиденции на улице Бальфур. Эти митинги, в отличие от демонстраций в Тель-Авиве, где выдвигаются требования, в первую очередь, связанные с экономическими проблемами, вызванными коронавирусом, являются прежде всего политическими, то есть направленными лично против Нетаниягу. Но демонстрации эти очень сложно охарактеризовать как исключительно митинги левых активистов, анархистов, ненавистников премьер-министра. Некоторые участники этих митингов многократно голосовали за "Ликуд" и другие правые партии.

Эпидемия коронавируса с одной стороны и политические коллизии с другой. Кажется, еще никогда политическая система не была так оторвана от общества и его интересов, как летом 2020 года.