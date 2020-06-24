Террорист Асам Баргути приговорен к четырем пожизненным заключениям за убийства израильтян

В среду, 24 июня, Асам Умар Баргути, житель арабской деревни Кубар (недалеко от Рамаллы), был приговорен к четырем пожизненным заключениям за убийства трех израильтян и покушения на убийство. Обвинительное заключение против него было подано еще в марте 2019 года.

Согласно выводам следствия, братья Асам Умар Баргути и Салах Умар Баргути совершили теракты на перекрестках Офра и Гиват Асаф, в результате которых погибли трое израильтян.

9 декабря 2018 года возле поселка Офра из движущегося автомобиля был открыт огонь в сторону "тремпиады". Террористам удалось скрыться. Семь человек получили ранения. В их числе была тяжело ранена 21-летняя Шира Иш-Ран, находившаяся на 30-й неделе беременности. С ранением в живот и область таза, она была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Муж Ширы, Амихай, также был ранен. Чтобы спасти ребенка врачи были вынуждены провести женщине "кесарево сечение". Однако 12 декабря 2018 года младенец скончался от полученных ранений. Ему дали имя Амиад Исраэль Иш-Ран.

12 декабря 2018 года Салах Умар Баргути был ликвидирован в ходе операции спецназа пограничной полиции (ЯМАМ).

13 декабря 2018 года террорист, подъехавший на автомобиле, на перекрестке Асаф, около Бейт-Эля, открыл огонь по израильским военнослужащим и мирным гражданам. Погибли младший сержант Йосеф Коэн и старший сержант Йовель Мор-Йосеф. Еще два человека получили тяжелые ранения. Террорист скрылся.

8 января 2019 года Асам Умар Баргути был задержан в ходе спецоперации общей службы безопасности (ШАБАК), подразделений ЦАХАЛа и спецподразделения полиции по борьбе с террором. По сообщению пресс-службы полиции, террорист укрывался в доме одного из своих сообщников в деревне Абу Шхидам и находился в процессе подготовки к совершению нового теракта. В момент задержания, произведенного без единого выстрела, у террориста был изъят автомат "Калашников", большое количество боеприпасов и приборы ночного видения.

В ночь на 7 марта 2019 года в деревне Кубар израильские военные разрушили дом, в котором проживала семья Асама Умара Баргути.