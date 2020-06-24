Правительство утвердило законопроект об использовании технологических средств для слежки за больными коронавирусом

Правительство утвердило законопроект об использовании технологических средств для отслеживания местонахождения больных коронавирусом. Решение было принято единогласно, и законопроект планируется вынести на голосование Кнессета уже 24 июня.

Законопроект был вынесен на голосование в правительстве после того, как депутаты от "Кахоль Лаван" согласились поддержать его.

Речь идет о законопроекте, позволяющем Общей службе безопасности (ШАБАК) отслеживать местонахождение людей, диагностированных как больные коронавирусной болезнью, и передавать информацию о них в министерство здравоохранения. Отмечается, что после утверждения Кнессетом закон вступит в силу лишь со специального разрешения Биньямина Нетаниягу и Бени Ганца.

"Правительство единогласно приняло решение представить на рассмотрение Кнессета черновик законопроекта об использовании технологических средств для обнаружения "цепочки заражения". Целью законопроекта является подготовка к использованию технологических средств в том случае, если ситуация сделает это необходимым", - говорится в сообщении правительства.

Согласно тексту законопроекта, использование технологических средств допускается исключительно для помощи в проведении эпидемиологического расследования. Изменения в текст закона смогут быть внесены исключительно путем издания административных распоряжений (הוראת שעה). Срок действия изменений не будет превышать две недели. Любые изменения смогут быть внесены исключительно с обоюдного согласия действующего и сменного премьер-министров.