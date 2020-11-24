Принято решение о скором открытии всей системы образования в Израиле

В ночь на вторник, 24 ноября, министерский кабинет по борьбе с коронавирусом после многочасовой дискуссии пришел к решению об открытии всей системы образования в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах в течение ближайших двух недель.

На таком решении, несмотря на возражения главы правительства Биньямина Нетаниягу, настаивал министр просвещения Йоав Галант.

Согласно утвержденному плану, утром 24 ноября в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах возобновляются занятия в школах для 5-6 классов. Старшеклассники смогут вернуться в школы уже в следующее воскресенье, 29 ноября. Очные занятия для учеников 7-9 классов возобновляются с 6 декабря. Ученики 7-12 классов будут учиться небольшими группами. Процесс возобновления очных занятий будет сопровождаться увеличением числа тестов на коронавирус среди преподавателей и учащихся.

Кроме того, "коронавирусный кабинет" согласовал пилотный проект по открытию торговых центров с четверга, 26 ноября. Планируется обсудить в ближайшее время вопрос об открытии рынков.

Решения о значительных послаблениях карантинного режима было утверждено вопреки позиции министерства здравоохранения, на фоне постепенного роста числа зараженных коронавирусом в стране в течение последних недель (хотя число тяжелобольных существенно не менялось).

Кабинет не принял решения по поводу обязательной загрузки приложения "Маген-2" для всех граждан Израиля. Решено проработать юридические аспекты этого вопроса.

Отметим, что на данный момент ни минздрав, ни кабинет по борьбе с коронавирусом не представили удобной системы определения "цвета" населенного пункта по эпидемиологической обстановке. Многократные обращения редакции NEWSru.co.il по этому поводу минздрав оставил без ответа.