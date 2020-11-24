Иерусалим:
12 - 19°
Тель-Авив:
15 - 24°
Эйлат:
17 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле24 ноября 2020 г., 05:59

Принято решение о скором открытии всей системы образования в Израиле

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Принято решение о скором открытии всей системы образования в Израиле

В ночь на вторник, 24 ноября, министерский кабинет по борьбе с коронавирусом после многочасовой дискуссии пришел к решению об открытии всей системы образования в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах в течение ближайших двух недель.

На таком решении, несмотря на возражения главы правительства Биньямина Нетаниягу, настаивал министр просвещения Йоав Галант.

Согласно утвержденному плану, утром 24 ноября в "зеленых" и "желтых" населенных пунктах возобновляются занятия в школах для 5-6 классов. Старшеклассники смогут вернуться в школы уже в следующее воскресенье, 29 ноября. Очные занятия для учеников 7-9 классов возобновляются с 6 декабря. Ученики 7-12 классов будут учиться небольшими группами. Процесс возобновления очных занятий будет сопровождаться увеличением числа тестов на коронавирус среди преподавателей и учащихся.


Кроме того, "коронавирусный кабинет" согласовал пилотный проект по открытию торговых центров с четверга, 26 ноября. Планируется обсудить в ближайшее время вопрос об открытии рынков.

Решения о значительных послаблениях карантинного режима было утверждено вопреки позиции министерства здравоохранения, на фоне постепенного роста числа зараженных коронавирусом в стране в течение последних недель (хотя число тяжелобольных существенно не менялось).

Кабинет не принял решения по поводу обязательной загрузки приложения "Маген-2" для всех граждан Израиля. Решено проработать юридические аспекты этого вопроса.

Отметим, что на данный момент ни минздрав, ни кабинет по борьбе с коронавирусом не представили удобной системы определения "цвета" населенного пункта по эпидемиологической обстановке. Многократные обращения редакции NEWSru.co.il по этому поводу минздрав оставил без ответа.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 ноября 2020
СМИ: кабинет по коронавирусу обсуждал, можно ли обязать граждан установить на телефоны следящее за ними приложение
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 ноября 2020
Кабинет по коронавирусу разрешил увеличить заполненность общественного транспорта

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:38 "Кешет": "Ликуд" предложил Бени Ганцу отказаться от ротации в обмен на продолжение рабоыт правительства
06:11 Прогноз погоды на 24 ноября: тепло, переменная облачность
05:59 Принято решение о скором открытии всей системы образования в Израиле
01:10 СМИ: кабинет по коронавирусу обсуждал, можно ли обязать граждан установить на телефоны следящее за ними приложение
22:24 Кнессет утвердил предложение о замораживании зарплат депутатов на 2021 год
21:43 По итогам расследования 92% дел о сексуальном насилии не были предъявлены обвинения
20:21 В Шфараме двое посетителей ресторана ранены из огнестрельного оружия
20:09 Кабинет по коронавирусу разрешил увеличить заполненность общественного транспорта
19:53 Самолет-заправщик ЦАХАЛа совершил аварийную посадку на авиабазе "Хацор"
18:57 В результате ДТП на 4-м шоссе пострадали семь человек
...