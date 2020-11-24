При крушении самолета на юге страны погибли офицер запаса и солдат ЦАХАЛа

Во вторник, 24 ноября, в результате крушения легкомоторного самолета в районе Рахата на юге страны, погибли офицер запаса ЦАХАЛа и курсант летного училища.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Причины катастрофы неизвестны. Ведется расследование, и по одной из версий, пилот не успел сообщить о возникшей технической неисправности.

Командир военно-воздушных сил ЦАХАЛа генерал-майор Амикам Норкин распорядился создать следственную группу, которая проверит обстоятельства катастрофы.

Медики "Маген Давид Адом", оказывавшие помощь пострадавшим сообщили, что они были без сознания. На протяжении длительного времени медики выполняли реанимационные процедуры, пытаясь спасти жизнь пассажирам самолета. Однако усилия оказались тщетными, и была констатирована смерть.

Администрация университета Беэр-Шевы опубликовала соболезнования по поводу гибели в результате крушения самолета выпускника университета, работавшего инструктором летной школы, и студента - курсанта летной школы.

Сайт "Мако" пишет, что разбившийся самолет G-120A ("Снунит") считается одним из самых надежных. Самолет был получен в 2002 году, и с тех пор он использовался в качестве учебно-тренировочного самолета для курсантов. Его конструкция позволяет инструктору сидеть рядом с пилотом и контролировать его действия. Издание отмечает, что G-120A - это тот самолет, на котором израильские военные летчики совершают свой первый самостоятельный полет.