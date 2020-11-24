"Кешет": "Ликуд" предложил Бени Ганцу отказаться от ротации в обмен на продолжение работы правительства

Представители "Ликуда" передали приближенным главы "Кахоль Лаван" Бени Ганца предложение по компромиссу, который должен позволить предотвратить досрочные выборы, сообщает "Кешет".

Согласно опубликованной информации, в рамках предложения, переданного через третье лицо, приближенные Биньямина Нетаниягу дали понять Бени Ганцу, что заинтересованы в продолжении работы нынешнего правительства. Для того, чтобы это стало возможно, в "Ликуде" предлагают "Кахоль Лаван" отказаться от ротации и сменить Ави Нисанкорена на посту министра юстиции.

Это предложение в политических кругах называют унизительным и подчеркивающим намерение Нетаниягу завершить союз с Ганцем.

В "Кахоль Лаван" заявляют, что подобное предложение не поступало. "Если бы оно поступило, то мы бы предложили Нетаниягу подписать досудебную сделку и оставить пост премьер-министра Бени Ганцу", – заявляют в "Кахоль Лаван".

Накануне в ходе заседания фракции "Ликуд" премьер-министр подверг Ганца резкой критике. "Ему должно быть стыдно, что он использует ресурсы министерства обороны и армии для создания политической комиссии", – заявил Нетаниягу, намекая на решение Ганца создать проверочную комиссию по вопросу о приобретении субмарин.

Бени Ганц в закрытых беседах заявил, что утечка информации о визите Нетаниягу в Саудовскую Аравию является следствием безответственности со стороны премьер-министра. Публично он высказывался по этому поводу менее определенно.

Напомним, что 23 декабря истекает срок, отведенный Кнессету для утверждения государственного бюджета на 2020 год. Если бюджет не будет утвержден, Кнессет автоматически будет распущен.





