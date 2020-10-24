Умер известный израильский актер Иегуда Баркан

23 октября в больнице "Адаса Эйн Керем" в возрасте 75 лет скончался известный израильский актер Иегуда Баркан.

Около месяца назад Баркан был госпитализирован с диагнозом "коронавирусное заболевание". Последние две недели его состояние, несмотря на все усилия врачей, постепенно ухудшалось; он был погружен в медикаментозную кому и подключен к аппарату ИВЛ.

Иегуда Эзекиэль Берковиц (Баркан) родился в Нетании, в семье выходцев из Румынии. После окончания школы служил в рядах Армии обороны Израиля. В начале 70-х начал участвовать в радиошоу, в конце – стал сниматься в популярных в те годы комедийных мелодрамах ("бурекас-фильмах").

Всего за годы работы в кино снялся более чем в 30 фильмах и сериалах, среди которых "Чарли с половиной", "Веселый снукер", "Чумовой папа", "Перекресток Вулкан", "Матат", "Железный купол" и другие.