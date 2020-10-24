Первые выходные после ослабления карантина: израильские парки посетили около 150 тысяч человек

23-24 октября, в первые выходные после ослабления карантина, в Израиле открылись парки и заповедники, остававшиеся закрытыми для посещения более трех недель. За пятницу и субботу их посетили не менее 150 тысяч человек.

Управление природы и парков сообщает, что наибольшей популярностью в эти выходные пользовались национальный парк Яркон (Тель-Афек), национальный парк Тель-Ашкелон, заповедники Эйн-Геди, Баниас, Эйн-Афек, национальный парк Бесор и Кейсария.

Также в субботу наблюдался полный "аншлаг" в орнитологическом заповеднике Агамон а-Хула.

Посещение парков обусловлено предварительным бронированием с указанием времени визита.