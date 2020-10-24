Ганц против Нетаниягу: "Никто в оборонных структурах не знал о переговорах по продаже систем вооружения ОАЭ"

Вечером в субботу, 24 октября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на специальной пресс-конференции, в ходе которой опроверг утверждения о том, что скрыл от оборонных структур факт согласия Израиля на сделку по продаже самолетов F-35 США Объединенным Арабским Эмиратам.

"Правда очень проста: не было согласия Израиля на сделку, сделка не была условием подписания соглашения, согласие на нее было дано только после длительных переговоров, в которых принимали участие представители профессиональных структур министерства обороны", - заявил премьер-министр. Он добавил: "Только после того, как было обеспечено преимущество ЦАХАЛа и сохранение военного превосходства Израиля в регионе, мы дали согласие на эту сделку. Иные заявления беспочвенны".

В ответ министр обороны Бени Ганц заявил:"Оборонные структуры не были поставлены в известность о переговорах, которые вел премьер-министр, о поставках современных систем Объединенным Арабским Эмиратам. После подписания соглашения я отдал распоряжение представителям оборонной системы поддерживать контакты с американской стороной с целью обеспечения безусловного военного превосходства Израиля".

23 октября премьер-министра Биньямин Нетаниягу и министр обороны Бени Ганц, что Израиль не будет выступать против продажи Объединенным Арабским Эмиратам новейших боевых самолетов F-35. Соглашение между США и ОАЭ о продаже этих самолетов может быть подписано до 2 декабря 2020 года.

Канцелярия премьер-министра подчеркнула, что тема продажи F-35 не была включена в соглашение, заключенное между Израилем и ОАЭ. Ее обсуждение началось после визита Бени Ганца в Вашингтон и завершилось 22 октября.

На протяжении десятилетий США следуют обязательству обеспечить качественный перевес ЦАХАЛа над другими армиями региона. Приверженность этому принципу декларировал и государственный секретарь Майк Помпео во время визита в Израиль. Израильское правительство высказывало опасения, что поставки самолетов ОАЭ изменят баланс сил.