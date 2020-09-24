Что можно и что нельзя в герметичном карантине: список минздрава
Министерство здравоохранения опубликовало подробный список разрешенных и запрещенных действий в условиях герметичного карантина, который должен вступить в силу в 14:00 в пятницу, 25 сентября. Согласно указанному списку, система образования для детей с особыми потребностями продолжит работать в условиях герметичного карантина.
Список действий, для которых можно удаляться более, чем на 1 километр от дома
- Выезд на работу и возвращение домой работника жизнеобеспечивающей структуры (список будет опубликован министерством финансов) или военнослужащего
- Покупка лекарств, продуктов питания, жизнеобеспечивающих услуг
- Помощь человеку в бедственном положении
- Получение медицинской/психологической помощи или услуг альтернативной медицины (1 пациент) и посещение социальных служб для получения жизнеобеспечивающего обслуживания.
- Выход из дома для визита в Кнессет / участия в судебном процессе / донорства крови
- Занятия спортом для одиночек или лиц, проживающих вместе, но не на автомобиле
- Участие в похоронах / обряде обрезания
- Посещение женщинами микве
- Хазаны, получившие разрешение министерства по делам религий на участие в молитвах в "грозные дни"
- Жизнеобеспечивающий уход за животными
- Передача несовершеннолетнего между родителями, не проживающими вместе или передача несовершеннолетнего под присмотр другому лицу родителем-одиночкой, выходящим из дома по жизненной необходимости.
- Прибытие в образовательное учреждение, работа которого разрешена (система образования для детей с особыми потребностями или для детей работников жизнеобеспечивающих структур)
- Выход жителей специальных интернатов для людей с ограниченными возможностями или убежищ социальных служб с целью посещения родственников первой степени, а также посещение подобных учреждений родственниками первой степени
- Посещение могил павших в Войну Судного дня родственниками первой степени
- Переезд
Условия работы общественного транспорта / авиации будут опубликованы позднее
Ограничение на пребывание
- Запрещено пребывание в месте жительства другого человека (за исключением разрешенных целей – выполнение работы или оказание помощи человеку в нужде)
- Запрещено пребывание на морских пляжах, за исключением разрешенной спортивной деятельности (включая плавание) одного человека или лиц, проживающих вместе (при условии прибытия на место из дома и не на автомобиле)
Правила поведения в общественном пространстве
- В жилом помещении могут находиться только лица, проживающие вместе
- Молитва – не далее, чем в километре от дома
- Нельзя молиться в одном помещении с другим человеком. Молитвы на открытой местности – до 20 человек (за исключением Судного дня)
- Соблюдение дистанции в 2 метра между людьми
- Ограничение для автомобилей – не более 3 человек, включая водителя (за исключением лиц, проживающих вместе), и не более 1 пассажира на каждый дополнительный ряд сидений.
Ограничения в сфере торговли, отдыха и развлечений
- Запрещено открытие предприятий и открытых для публики территорий (торговля, рестораны (за исключением доставки на дом), бассейны, фитнесс-центры, парикмахерские, салоны красоты, места отдыха и развлечений), а также прием посетителей на рабочем месте
- Запрещено открытие рынков, ярмарок, прилавков (включая продуктовые прилавки на рынках)
- В число жизнеобеспечивающих магазинов входят: продуктовые, оптики, аптеки, магазины гигиенических товаров, для ремонтных работ по дому, электротоваров, прачечные, приборов связи, а также мастерские по ремонту приборов связи и компьютеров.
- Отели и циммеры закрыты для приема отдыхающих
- Разрешена работа мест, предназначенные только для тренировки профессиональных спортсменов, одобренных министерством культуры и спорта
- Разрешен выход из дома с целью покупки четырех видов растений ("Арбаат а-Миним") на праздник Суккот
Порядок молитв в Судный день
- Молиться можно только в синагоге, расположенной на расстоянии до километра от дома.
- На открытой местности молитвы проводятся в группах до 20 человек, с расстоянием между группами, обозначенным физической преградой. Между молящимися, не проживающими вместе, должно оставаться одно пустое сидение.
- В зданиях – рассадка постоянными группами по 10/25 человек (в зависимости от того, является ли район красным или оранжевым), с перегородками и дистанцией между группами. Необходима установка табличек с уведомлением о разрешенном количестве молящихся, размере места и правилах. Между людьми, не проживающими вместе, должны оставаться два пустых места.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день