Что можно и что нельзя в герметичном карантине: список минздрава

Министерство здравоохранения опубликовало подробный список разрешенных и запрещенных действий в условиях герметичного карантина, который должен вступить в силу в 14:00 в пятницу, 25 сентября. Согласно указанному списку, система образования для детей с особыми потребностями продолжит работать в условиях герметичного карантина.

Список действий, для которых можно удаляться более, чем на 1 километр от дома



- Выезд на работу и возвращение домой работника жизнеобеспечивающей структуры (список будет опубликован министерством финансов) или военнослужащего

- Покупка лекарств, продуктов питания, жизнеобеспечивающих услуг



- Помощь человеку в бедственном положении

- Получение медицинской/психологической помощи или услуг альтернативной медицины (1 пациент) и посещение социальных служб для получения жизнеобеспечивающего обслуживания.

- Выход из дома для визита в Кнессет / участия в судебном процессе / донорства крови

- Занятия спортом для одиночек или лиц, проживающих вместе, но не на автомобиле

- Участие в похоронах / обряде обрезания

- Посещение женщинами микве

- Хазаны, получившие разрешение министерства по делам религий на участие в молитвах в "грозные дни"

- Жизнеобеспечивающий уход за животными

- Передача несовершеннолетнего между родителями, не проживающими вместе или передача несовершеннолетнего под присмотр другому лицу родителем-одиночкой, выходящим из дома по жизненной необходимости.

- Прибытие в образовательное учреждение, работа которого разрешена (система образования для детей с особыми потребностями или для детей работников жизнеобеспечивающих структур)

- Выход жителей специальных интернатов для людей с ограниченными возможностями или убежищ социальных служб с целью посещения родственников первой степени, а также посещение подобных учреждений родственниками первой степени

- Посещение могил павших в Войну Судного дня родственниками первой степени

- Переезд

Условия работы общественного транспорта / авиации будут опубликованы позднее





Ограничение на пребывание

- Запрещено пребывание в месте жительства другого человека (за исключением разрешенных целей – выполнение работы или оказание помощи человеку в нужде)

- Запрещено пребывание на морских пляжах, за исключением разрешенной спортивной деятельности (включая плавание) одного человека или лиц, проживающих вместе (при условии прибытия на место из дома и не на автомобиле)





Ограничения в сфере торговли, отдыха и развлечений



- Запрещено открытие предприятий и открытых для публики территорий (торговля, рестораны (за исключением доставки на дом), бассейны, фитнесс-центры, парикмахерские, салоны красоты, места отдыха и развлечений), а также прием посетителей на рабочем месте

- Запрещено открытие рынков, ярмарок, прилавков (включая продуктовые прилавки на рынках)

- В число жизнеобеспечивающих магазинов входят: продуктовые, оптики, аптеки, магазины гигиенических товаров, для ремонтных работ по дому, электротоваров, прачечные, приборов связи, а также мастерские по ремонту приборов связи и компьютеров.

- Отели и циммеры закрыты для приема отдыхающих

- Разрешена работа мест, предназначенные только для тренировки профессиональных спортсменов, одобренных министерством культуры и спорта

- Разрешен выход из дома с целью покупки четырех видов растений ("Арбаат а-Миним") на праздник Суккот





Порядок молитв в Судный день



- Молиться можно только в синагоге, расположенной на расстоянии до километра от дома.

- На открытой местности молитвы проводятся в группах до 20 человек, с расстоянием между группами, обозначенным физической преградой. Между молящимися, не проживающими вместе, должно оставаться одно пустое сидение.

- В зданиях – рассадка постоянными группами по 10/25 человек (в зависимости от того, является ли район красным или оранжевым), с перегородками и дистанцией между группами. Необходима установка табличек с уведомлением о разрешенном количестве молящихся, размере места и правилах. Между людьми, не проживающими вместе, должны оставаться два пустых места.

