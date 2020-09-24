Герметичный карантин вводится с 14:00 25 сентября

С 14:00 25 сентября в Израиле будет введен так называемый "герметичный" карантин. Жесткие ограничения будут введены на две недели с возможностью их продления.

С 25 сентября по 11 октября (до окончания праздника Симхат Тора) полностью прекращается работа государственного и частного сектора за исключением жизнеобеспечивающих структур.

Во время карантина будут работать лишь жизненно важные предприятия, продуктовые магазины и аптеки. Список предприятий, которые продолжат работать во время карантина, будет опубликован позднее после утверждения правительством.

Также в списке дополнительных ограничений:

– Закрытие рынков;

– Запрещено удаляться от места проживания дальше, чем на 1 км (за исключением ряда случаев, которые были перечислены ранее);

– Молитвы и демонстрации разрешены только на открытом пространстве группами не более 20 человек. Причем каждый участник должен находиться на расстоянии не более 1 км от места жительства;

– Синагоги будут закрыты на протяжении всего карантина, за исключением поста в Йом Кипур в соответствии с утвержденными правилами;

– Общественный транспорт будет работать в сокращенном режиме;

– Отменены все спортивные состязания, помимо международных.

Ожидается принятие решений относительно работы системы образования для детей с особыми потребностями и работы международного аэропорта.

Информация уточняется и дополняется.

Напомним, министр финансов Исраэль Кац голосовал против введения карантина. В ходе заседания правительства он заявил, что речь идет о беспрецедентном шаге. "Ни в одной стране мира не вводится карантин, парализующий экономическую деятельность в такой степени", – заявил министр финансов. Министр по делам Иерусалима Рафи Перец также голосовал против. Министр социального обеспечения Ицик Шмули, министр социального равноправия Орит Фаркаш-Коэн и министр науки Изхар Шай голосовали против введения карантина и против ограничений на проведение демонстраций.

Координатор по борьбе с коронавирусом профессор Рони Гамзу заявил, что принятые решения отличаются от тех, что были им представлены. "Мои рекомендации были более умеренными, я говорил о сокращении масштабов экономической деятельности на 50%", – заявил Гамзу. Как сообщает "Кешет", премьер-министр Биньямин Нетаниягу ответил, что правительство принимает решения на основе имеющихся у него полномочий, а не только по рекомендациям. "Полученные рекомендации привели нас к росту заражаемости с двух до пяти тысяч в день".