Правительство утвердило предложение по введению в стране "герметичного" карантина

Рано утром в четверг, 24 сентября, правительство Израиля утвердило предложение по введению в стране "герметичного" карантина.

С 25 сентября по 11 октября (до окончания праздника Симхат Тора) полностью прекращается работа государственного и частного сектора за исключением жизнеобеспечивающих структур.

Молитвы и демонстрации разрешены только на открытом пространстве группами не более 20 человек. Причем каждый участник должен находиться на расстоянии не более 1 км от места жительства.

По поводу молитв в Йом Кипур (27-28 сентября) позже будет принято дополнительное решение.

Во время карантина будут работать лишь жизненно важные предприятия, продуктовые магазины и аптеки. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям определит список предприятий, которые продолжат работать во время карантина.

Информация уточняется и дополняется.

Ожидается принятие решений относительно работы международного аэропорта и общественного транспорта, а также занятий спортом на открытом воздухе.

В целом, специалисты отмечают, что предстоящий карантин будет намного строже, чем тот, что был во время весенних праздников.

Министр финансов Исраэль Кац голосовал против введения карантина. В ходе заседания правительства он заявил, что речь идет о беспрецедентном шаге. "Ни в одной стране мира не вводится карантин, парализующий экономическую деятельность в такой степени", - заявил министр финансов.

Координатор по борьбе с коронавирусом профессор Рони Гамзу заявил, что принятые решения отличаются от тех, что были им представлены. "Мои рекомендации были более умеренными, я говорил о сокращении масштабов экономической деятельности на 50%", – заявил Гамзу. Как сообщает "Кешет", премьер-министр Биньямин Нетаниягу ответил, что правительство принимает решения на основе имеющихся у него полномочий, а не только по рекомендациям. "Полученные рекомендации привели нас к росту заражаемости с двух до пяти тысяч в день".