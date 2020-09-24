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NEWSru.co.il :: В Израиле24 сентября 2020 г., 08:33

Карантинные меры и ваше отношение к ним. Опрос NEWSru.co.il

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Карантинные меры и ваше отношение к ним. Опрос NEWSru.co.il

18 сентября в Израиле вступил в силу режим общего карантина. Еврейское государство первым в мире повторно ввело повсеместный строгий карантин для всех категорий населения (в первый раз такой режим вводился весной).

Поначалу правила осеннего карантина были мягче, чем во время карантина в марте-апреле. Но 23-24 сентября карантинные ограничения были пересмотрены в сторону ужесточения: в стране на несколько праздничных недель вводится "герметичный" карантин.

Введение жесткого общего карантина, как заявляет правительство Израиля, было вынужденной мерой на фоне роста числа выявляемых зараженных коронавирусом в стране (в течение последних недель ежедневно выявлялось 5-7 тысяч новых зараженных, 10-12% тестов давали положительные результаты, текущее число зараженных в стране превысило отметку 50 тысяч).


Ранее со значительной задержкой был утвержден план "Светофор", предложенный координатором по борьбе с коронавирусом Рони Гамзу и предполагавший дифференцированные карантинные меры (причины задержки были политическими – партнеры по коалиции из ультраортодксальных партий сочли план дискриминационным). План "Светофор" автоматически отошел на второй план после введения общего карантина, но власти могут вернуться к нему, если эпидемиологическая ситуация улучшится.

Дискуссия по карантинным мерам продолжается. Единства мнений нет ни в коалиции, ни в оппозиции. Одни министры требуют ужесточения карантина, другие выступают за его ослабление ради спасения экономики. Оппозиция критикует правительство за неспособность последовательно бороться с эпидемией и за политизированность принимаемых решений, обвиняя руководство страны в нелогичных шагах в период кризиса.

В ходе данного опроса мы предлагаем читателям не оценивать заявления коалиции или оппозиции, а дать оценку конкретным карантинным мерам, высказать свое отношение к ним и, возможно, внести свои предложения.

Внимание: данный опрос предназначен исключительно для читателей, живущих в настоящее время в Израиле.

Карантинные меры и ваше отношение к ним. Опрос NEWSru.co.il
(вам предстоит ответить на 28 вопросов)


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