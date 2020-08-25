Стабилизация или отсрочка выборов: возобновились переговоры между "Ликудом и "Кахоль Лаван"

"Ликуд" и "Кахоль Лаван" продолжают переговоры о деталях компромисса, утвержденного накануне и позволившего избежать роспуска Кнессета.

После того, как закон о переносе на 120 дней последней даты принятия государственного бюджета был утвержден, возобновились переговоры о принципах работы правительства в ближайшие четыре месяца.

"Ликуд" согласился на утверждение устава работы правительства, предусмотренное коалиционными соглашениями. Устав оговаривает порядок работы правительства, в том числе механизм принятия решений паритетной коалицией, несмотря на разницу в числе министров между двумя блоками. В "Ликуде" отказывались выносить этот вопрос на обсуждение до того, как будут достигнуты договоренности по остальным вопросам.

В политических кругах отмечают, что, несмотря на решение о компромиссе, речь идет не более чем об отсрочке распада коалиции. Нетаниягу сохранил за собой возможность объявить досрочные выборы на фоне разногласий по бюджету, который должен быть принят не позднее 23 декабря. В соответствии с коалиционным соглашением, в случае распада коалиции на фоне разногласий по бюджету, на время предвыборной кампании главой правительства остается действующий премьер-министр. Отмечается, что формально речь будет идти о двухгодичном бюджете, однако принят он будет за неделю до окончания 2020 года, поэтому и Нетаниягу, и Ганц утверждают, что никто из них не отказался от своего требования.

Глава "Кахоль Лаван" добился отсрочки выборов, которые были крайне невыгодны для его партии. В Кнессете полагают, что в ближайшие четыре месяца Ганц займет гораздо более активную позицию в том, что касается критики премьер-министра, и будет играть роль главы оппозиции внутри коалиции. "Тот, кто потащит Израиль на выборы, угрожает не мне, угрожает гражданам Израиля. Я никому не позволю поставить Израиль на колени, пока я в правительстве, никто не будет угрожать власти закона в нашей стране", – заявил Ганц поздно вечером 24 августа на брифинге в Кнессете.