Нетаниягу против всех. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Выборы, проходившие в мае 1999 года, были персональными: израильтяне голосовали двумя бюллетенями – за премьер-министра и за партию. Но те выборы были персональными и по сути. Спор на них не шел вокруг внешнеполитической или экономической платформы того или иного кандидата. Это был первый и, как оказалось, далеко не последний референдум по вопросу о доверии к премьер-министру Биньямину Нетаниягу. "Кто угодно, только не Биби", – кричал один из плакатов той предвыборной кампании. И это не была фраза для кампейна. Против премьер-министра тогда были все: его недавний министр обороны Ицхак Мордехай, бывший начальник генштаба Амнон Липкин-Шахак, "принцы" "Ликуда" – Дан Меридор, Бени Бегин, Рони Мило. Левые мечтали свалить ненавистного им Биби, а правые не простили ему уступок, сделанных Арафату на конференции в Уай Плантейшен. И даже ультраортодоксы, выступившие за три года до этого единым фронтом под лозунгом "Биби – это хорошо для евреев", на сей раз не готовы были идти на баррикады. Единственной надеждой Нетаниягу был раскол в лагере его противников, выдвижение нескольких кандидатур. После того, как за сутки до открытия избирательных участков все они уступили ринг Эхуду Бараку, все было кончено.

Предвыборная кампания 2021 года только началась, однако уже сейчас напрашиваются параллели с 1999 годом. "Нетаниягу против всех", – говорили тогда комментаторы. Во многом то же самое уже сейчас можно говорить о выборах в Кнессет 24-го созыва.

Решение министра по делам высшего образования и министра водных ресурсов Зеэва Элькина уйти из "Ликуда" в партию "Тиква Хадаша", которую возглавляет Гидеон Саар, симптоматично. За Элькиным не стоят дивизии избирателей, и сам по себе он не станет фактором, способным определить исход выборов. Однако его решение свидетельствует о коррозии опорных конструкций, обеспечивающих стабильность Нетаниягу. Из "Ликуда" ушел не просто депутат или министр. Нетаниягу покинул человек, который на протяжении многих лет был специальным представителем премьер-министра по решению особо сложных и деликатных политических вопросов. Не просто покинул, а громко хлопнул дверью. В обвинениях, которые Элькин обрушил на Нетаниягу, не было ничего нового, но одно дело, когда их озвучивает Яир Лапид или Гидеон Саар, а другое, когда такую речь произносит человек, который еще недавно был одним из наиболее приближенных к премьер-министру.

Мотивы поступка Элькина очевидны. В "Ликуде" Нетаниягу он достиг потолка, и потолок этот оказался невысоким. Можно ждать, пока Нетаниягу сойдет со сцены, но уход нынешнего лидера партии не изменит той атмосферы византийского двора, которая, по словам Элькина, царит в "Ликуде" сегодня. Никто не знает, что пообещал Гидеон Саар своему новому-старому однопартийцу, однако стоит внимательно следить за тем, кому достанется пост министра просвещения в правительстве, в которое войдет или которое возглавит Гидеон Саар.

Эффект, вызванный речью Зеэва Элькина, оставил незаданным напрашивающийся вопрос. Судя по его словам, порочные тенденции, захватывающие "Ликуд" и Нетаниягу, были ему очевидны уже год назад, когда был распущен Кнессет 22-го созыва и объявлены третьи подряд выборы. Однако сам Элькин не только не сделал эту информацию достоянием общественности, но и приложил все усилия для того, чтобы взору избирателей предстала совсем иная картина. В интервью, которое Элькин дал NEWSru.co.il год назад, за неделю до роспуска Кнессета, он возложил всю ответственность за провал попыток сформировать коалицию на Бени Ганца. О том, что Нетаниягу стремился к третьим выборам, мы узнали лишь когда Элькин решил покинуть "Ликуд". Его оппоненты, разумеется, спросят: почему следует верить этой версии, а не той, что была озвучена в декабре 2019-го?

Уход Элькина из "Ликуда" стал самым громким, но не единственным событием едва стартовавшей предвыборной кампании. Глава "Ямина" Нафтали Беннет заявил, что баллотируется на пост премьер-министра. Декларация эта более всего напоминает холостой выстрел в кромешной тьме. В Израиле уже давно нет прямых выборов главы правительства, и заявление Беннета имело бы смысл, если бы к нему было добавлено еще одно предложение: "Я не войду в правительство Биньямина Нетаниягу". Однако этой фразы там не звучало, и не случайно. Судя по опросам, даже если Беннет не получит мандат на формирование правительства, без "Ямины" не удастся сформировать ни одну коалицию. Беннет отнюдь не хочет закрывать себе пути к возможному союзу с Нетаниягу после выборов. Слова словами, критика критикой, пока нет прямого обязательства не входить в правительство с нынешним премьером, все возможности открыты. Можно предположить, что на сей раз между "Ликудом" и "Яминой" будет заключен негласный пакт о ненападении Нетаниягу попытается вернуть голоса, ушедшие к Саару, который уже обязался не входить в коалицию с действующим премьер-министром.

Однако Беннет находится совсем в непростой ситуации. Чтобы выступать во главе большой партии, ему необходимо сохранить союз с Бецалалем Смотричем. Тот также это понимает и уже потребовал от Беннета создания паритетного списка "Новых правых" совместно с "Ихуд Леуми". Беннет, мягко говоря, не в восторге от такого требования, однако вряд ли у него есть реальная возможность отклонить ультиматум, рискуя разрывом с быстро набирающим популярность в правых кругах Смотричем.

Кампейн партии "Наш дом Израиль", судя по всему, будет построен на той же антиклерикальной риторике с упором на голоса русскоязычных избирателей. В настоящий момент опросы общественного мнения предрекают НДИ сохранение нынешнего представительства в Кнессете, однако глава партии Авигдор Либерман заявил в интервью "Кан РЭКА", что его партия может получить двузначное число мандатов. Либерман продолжает говорить о создании "правоцентристского либерального сионистского блока", но, по его словам, такой блок может быть создан лишь после выборов. Жизнь в оппозиции неизмеримо легче, чем в коалиции. Тем не менее НДИ естественно будет стремиться к возвращению в коалицию.

В "Еш Атид – ТЭЛЕМ" все заволокло туманом. Прежде всего, неизвестно останутся ли Яир Лапид и Моше Яалон в одном предвыборном списке. Бывший министр обороны, судя по всему, решения еще не принял и не отказался от идеи, скорее всего самоубийственной, самостоятельно баллотироваться на выборах. Решение Офера Шелаха покинуть "Еш Атид", о котором будет сказано далее, никого не удивило, но безусловно нанесло электоральный ущерб Лапиду. В то же время, ожидаемое исчезновение, возможно еще до выборов, с политической карты блока "Кахоль Лаван" может принести дополнительные голоса "Еш Атид". Задача Лапида на этих выборах: сохранить позицию крупнейшей партии блока "анти-Нетаниягу". Сейчас реализация этой задачи выглядит затруднительной.

В настоящий момент избиратели "Кахоль Лаван" массово уходят к Гидеону Саару. Те, для кого главной мотивацией на выборах является устранение Нетаниягу, поняли: сделать это может только партия, которую нельзя будет заподозрить в левизне. "Сначала Биби, а потом все остальное", – сказал мне один избиратель "Кахоль Лаван", придерживающийся левоцентристских взглядов, и намеревающийся отдать свой голос "Тиква Хадаша". "Пока палестинцы раскачаются, и спор о территориях снова станет актуальным, мы останемся без государства", – добавил он.

На левом фланге происходят события, которые иначе как непостижимыми не назовешь. Со взглядами Офера Шелаха можно соглашаться или спорить, но ему никто никогда не отказывал в остром уме и способности трезво анализировать ситуацию. Однако политика меняет людей, и Шелах принял решение создать партию, которая ничего кроме дополнительного дробления, фрагментации и потери голосов, левому лагерю не принесет. Шелах мог побороться за пост лидера "Аводы", мог бросить вызов главе МЕРЕЦ Ницану Горовицу. Вместо этого он создает нишевую партию социального толка. Те, кто следят за деятельностью Шелаха, отлично знают, что социальная тематика никогда не была доминантной в его повестке дня. Можно только предполагать, что Шелах намерен позднее объединиться с партией Рона Хульдаи, о создании которой будет заявлено в ближайшие недели.

Заявление Амира Переца о том, что он не будет баллотироваться на пост главы "Аводы", взволновало лишь любителей политической истории. Перец впервые был избран в Кнессет в 1988 году, и, безусловно, речь идет об одном из патриархов израильской политики. До сих пор неясно, означает ли уход Переца его отказ от намерения баллотироваться на пост президента государства.

В Объединенном арабском списке продолжается дискуссия по поводу совместного участия в выборах. Несмотря на гнев, который вызвало в блоке сотрудничество РААМ с Биньямином Нетаниягу, ожидается, что ХАДАШ, РААМ, ТААЛ и БАЛАД будут по-прежнему баллотироваться единым списком. В то же время продолжается тенденция снижения популярности списка. На этой неделе сообщалось, что внутренние опросы свидетельствуют о росте популярности сионистских партий среди арабских избирателей. Это может добавить голосов МЕРЕЦ, где, вопреки публикациям, не собираются объединяться с арабским списком.

Политическая карта далеко не сформирована. Помимо партии Рона Хульдаи возникнут дополнительные политические структуры, союзы и альянсы. "Проблема Нетаниягу заключается в том, что ему практически некем усилить свой список, и это осложняет его и без того непростую ситуацию", – сказал в интервью "Кан РЕКА" бывший советник Нетаниягу Авив Бушински. "В 1999 году он пытался противопоставить личной критике дискуссию о политической платформе. Сегодня платформа никого не интересует. Вся предвыборная кампания будет вращаться вокруг персоны премьер-министра, и это очень невыгодно ему", – резюмировал Бушински.