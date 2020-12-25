Военные разметили для сноса дом убийцы Эстер Орген

В ночь на пятницу, 25 декабря, в арабской деревне Тура (около Дженина, северная Самария) бойцы территориальной бригады "Менаше" разметили для будущего сноса дом убийцы израильтянки Эстер Орген, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Решение о сносе дома семьи убийцы пока не принято.

Следствие склоняется к тому, что преступление было совершено на почве национальной ненависти, то есть является терактом. Но официально об этом не объявлялось.

Публикация подробностей расследования по-прежнему запрещена.

Как сообщалось ранее, вечером 20 декабря Эстер Орген вышла из дома для прогулки или пробежки в лесу, и не вернулась. Были начаты ее поиски. Ночью ее тело нашли около лесной дороги. Следы насилия (травмы головы, в том числе лица, вероятно нанесенные камнем) указывали на то, что было совершено убийство.

Совет поселений Самарии однозначно заявлял: был совершен теракт. В правоохранительных органах подтверждали, что такая версия не исключается.

Жительница поселке Таль Менаше Эстер Орген (52) была художницей и консультантом по вопросам супружества, растила шестерых детей, младшему из которых 13 лет.