Иерусалим:
7 - 14°
Тель-Авив:
11 - 21°
Эйлат:
13 - 26°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле25 декабря 2020 г., 06:45

Военные разметили для сноса дом убийцы Эстер Орген

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

В ночь на пятницу, 25 декабря, в арабской деревне Тура (около Дженина, северная Самария) бойцы территориальной бригады "Менаше" разметили для будущего сноса дом убийцы израильтянки Эстер Орген, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Решение о сносе дома семьи убийцы пока не принято.

Следствие склоняется к тому, что преступление было совершено на почве национальной ненависти, то есть является терактом. Но официально об этом не объявлялось.

Публикация подробностей расследования по-прежнему запрещена.

Как сообщалось ранее, вечером 20 декабря Эстер Орген вышла из дома для прогулки или пробежки в лесу, и не вернулась. Были начаты ее поиски. Ночью ее тело нашли около лесной дороги. Следы насилия (травмы головы, в том числе лица, вероятно нанесенные камнем) указывали на то, что было совершено убийство.

Совет поселений Самарии однозначно заявлял: был совершен теракт. В правоохранительных органах подтверждали, что такая версия не исключается.

Жительница поселке Таль Менаше Эстер Орген (52) была художницей и консультантом по вопросам супружества, растила шестерых детей, младшему из которых 13 лет.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 декабря 2020
ЦАХАЛ обнародовал фотографии и видео, сделанные во время ареста убийцы Эстер Орген
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 декабря 2020
Арестован подозреваемый в убийстве Эстер Орген
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 декабря 2020
Разрешено к публикации: в Самарии убита Эстер Орген, мать шести детей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 декабря 2020
В лесу Шакед в Самарии убита женщина. Не исключен теракт

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:23 ДТП на шоссе 444: два человека в тяжелом состоянии
08:06 БАГАЦ отклонил иск коллегии адвокатов, реформа гражданского судопроизводства вступит в силу 1 января
07:17 Нетаниягу против всех. Итоги политической недели
06:45 Военные разметили для сноса дом убийцы Эстер Орген
06:08 Прогноз погоды на 25 декабря: небольшое повышение температуры, малооблачно
00:37 Курорты Эйлата и Мертвого моря лишатся статуса "зеленых островов" с 28 декабря
23:36 Жена и двое детей Дана Цви Михаэля просят израильтян помочь в его поисках
23:17 В больнице скончался мужчина, пострадавший в аварии на 6-м шоссе
22:37 Возле штаба полиции в Иерусалиме задержаны 12 демонстрантов
22:31 В результате ДТП на 4-м шоссе погибла женщина
...