Дни открытых дверей: успейте записаться на программы минпроса для талантливых подростков

Запись на программы минпроса для одаренных и эрудированных школьников, находится в самом разгаре. Подчеркнем, что записаться на программы можно, даже если в прошлом ученик не сдавал специальные экзамены, но вы считаете, что ваш ребенок эрудирован и способен справиться с дополнительной нагрузкой.

Данные программы являются совместной инициативой министерства просвещения и Центра ученых будущего, которые приглашают всех заинтересованных детей и родителей на дни открытых дверей. Дни открытых дверей будут проходить как онлайн, так и в самих вузах. На эти уникальные проекты могут записаться отличники и одаренные дети, учащиеся 7-9 классов со всей страны.

Запись на вступительные экзамены на все программы закончится 19 января 2025 года. Узнать более подробную информацию о программах и записаться на них можно на сайте madaney.net

Записаться на дни открытых дверей всех программ можно по ссылке madaney.net/exposuredays

Программы и дни открытых дверей

"Альфа": Программа предназначена для одаренных детей. Ее цель – обогащение научных знаний, знакомство с научными исследованиями на высоком уровне и приобретение необходимых навыков для самостоятельной работы в научной сфере. Кроме того, Альфа предлагает учащимся не только интеллектуальный опыт, но и развитие навыков работы в команде.

В рамках программы участники получают возможность работать с научными деятелями, в инновационных лабораториях и глубоко исследовать интересующие их области. На протяжении всего проекта учащиеся пишут научные работы, которые смогут заменить экзамены на аттестат зрелости (багрут).

"Альфа" предназначена для отличников и выдающихся учащихся, которые в этом году начали учиться в 9-м (тет) классе и начнется в начале ближайшего учебного года (2025-2026) в вузах по всей стране.

Дни открытых дверей для тех, кто хочет записаться на эту программу, пройдут:

Тель-Авивский университет для молодежи:

Понедельник | 6.1.2025 | 18:00 (Совместная встреча для программ Альфа и Идея) и Среда | 8.1.2025 | 18:00

Университет Бар-Илан: Четверг | 9.1.2025 | 17:30

Технион: Воскресенье | 5.1.2025 | 17:30, Среда | 15.1.2025 | 17:30

Институт Вейцмана в Реховоте: Четверг | 2.1.2025 | 18:00

Ариэльский университет (только для девушек): Вторник | 7.1.2025 | 17:30

"Идея": Программа разработана для одаренных учащихся, оканчивающих в этом учебном году 9-ый класс, в области гуманитарных наук.

В рамках программы учащиеся, кроме всего прочего, пишут научно-исследовательскую работу, которая может быть приравнена к школьному предмету на 5 единиц (ехидот), и который будет учитываться в аттестате зрелости (багрут). Проект стартует в начале ближайшего учебного года (2025-2026) в Тель-авивском университете, Еврейском университете в Иерусалиме и Хайфском университет.

Дни открытых дверей для тех, кто хочет записаться на эту программу, пройдут:

Тель-Авивский университет: Понедельник | 6.1.2025 | 18:00 (Совместная встреча для программ Альфа и Идея)

Еврейский университет: Среда | 8.1.2025 | 18:00 (Совместная встреча для программ Альфа и Идея)

Хайфский университет: Понедельник | 6.1.2025 | 19:00

"Одиссея": Программа "Одиссея" разработана с целью создать подобающие условия для юных талантов в сфере науки и технологий, сформировать выдающеюся научную команду – новое поколение лидеров – изобретателей и ученых израильтян с социальным сознанием.

"Одиссея" предназначена для отличников и выдающихся учащихся, которые в этом году начали учиться в 8-м (хет) классе, для учеников с высокими академическими, научно-технологическими и математическими способностями, с креативным мышлением и неординарным складом ума, не боящихся сложных задач, желающих провести время после школы изобретательно и с интересом.

Длительность учебной программы "Одиссея" – 4 года – с 9-го (тет) по 12-й класс. Проект подразумевает учебу по академической программе в сфере точных наук наряду с работой в научно-исследовательских лабораториях. Учащиеся приобретают знания и навыки в исследовательской работе и опыт в решении неординарных задач, а также накапливают академические баллы. Программа начнется в начале ближайшего учебного года (2025-2026) в вузах по всей стране.

Дни открытых дверей для тех, кто хочет записаться на эту программу, пройдут:

Университете им. Бен-Гуриона в Беэр-Шеве: Воскресенье | 12.1.2025 | 20:30

Тель-Авивский университет: Четверг | 9.1.2025 | 18:00

Еврейский университет в Иерусалиме: Понедельник | 13.1.2025 | 19:00

Университет Бар-Илан: Понедельник | 6.1.2025 | 17:30

Технион (Хайфа): Среда | 8.1.2025 | 17:00, Среда | 15.1.2025 | 19:00

Университет Тель-Хай, на севере страны: Понедельник | 13.1.2025 | 20:30

Ариэльский университет в Самарии: Понедельник | 13.1.2025 | 18:00

"Отличницы в мире науке" (Мецуянот ле-Мада): это эксклюзивная программа, предназначенная для любознательных школьниц, желающих расширить свои познания в области естественных наук, включая математику, физику и кибернетику, с акцентом на практическое обучение. Программа акцентирует внимание на развитии когнитивных, личностных и межличностных умений и навыков. Курс рассчитан на год и охватывает период с середины 7-го класса до середины 8-го. Регистрация открыта исключительно для учениц 7-х классов. Образовательный процесс проходит в вузах по всей стране.

Дни открытых дверей для тех, кто хочет записаться на эту программу, пройдут:

Тель-Авивский университет: Воскресенье | 5.1.2025 | 18:00

Университет Бар-Илан: Вторник | 7.1.2025 | 17:30

Еврейский университет в Иерусалиме: Среда | 8.1.2025 | 19:30

Технион: Четверг | 9.1.2025 | 19:00

Публикуется в рамках информационного партнерства