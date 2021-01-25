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NEWSru.co.il :: В Израиле25 января 2021 г., 00:33

Атака "харедим" в Бней-Браке: сожжен автобус, ранен водитель

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Атака "харедим" в Бней-Браке: сгорел автобус, ранен водитель

На пересечении улиц Ааранович и Рави Акива в Бней-Браке ультраортодоксальная молодежь забросала камнями рейсовый автобус. В автобусе были выбиты стекла, а затем он загорелся (очевидно, был подожжен).

Новостная служба медиакорпорации "Кан Бет" сообщила, что после того, как водитель вышел из автобуса, он был атакован толпой, ему на помощь пришли несколько пассажиров автобуса.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что 41-летний водитель получил легкие травмы. Он был доставлен в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере.


Проводится расследование. По состоянию на утро 25 января, о задержании подозреваемых не сообщалось. Ранее были задержаны десятки участников беспорядков в Бней-Браке, Ашдоде, Бейт-Шемеше и Иерусалиме.

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