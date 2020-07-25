Митинги и столкновения: в ходе демонстрации протеста ранен ее участник

Вечером в субботу. 25 июля, в Иерусалиме, Тель-Авиве и Кейсарии состоялись митинги протеста против политики правительства и премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Большинство митингов организованы движением "Черные флаги".

В Иерусалиме тысячи людей приняли участие в митинге, который был заявлен, как демонстрация протеста против коррупции. Участники митинга скандировали "Капитал, власть, - это криминал", "Это наше государство, а не Нетанииягу", "Биби – домой" и иные лозунги протеста.

Ранее несколько сотен человек приняли участие в демонстрации протеста, состоявшейся в Кейсарии, возле дома премьер-министра. Там Биньямин Нетаниягу находился в течение выходных. Он вернулся в Иерусалима после завершения шаббата.

Митинги протеста состоялись на мостах и перекрестках в различных районах страны. В ходе одного из митингов произошло ЧП. Когда, по словам митинговавших, они подверглись нападению со стороны группы из 15-20 молодых людей. Как сообщили свидетели инцидента, нападавшие избили демонстрантов, разорвали плакаты. По некоторым сведениям, один из демонстрантов получил легкие ножевые ранения. Представители движения "Черные флаги" заявили, что нападение на демонстрантов стало результатом подстрекательства со стороны премьер-министра.

Аналогичное заявление сделал депутат Кнессета Офер Касиф (Объединенный арабский список).