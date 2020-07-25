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NEWSru.co.il :: В Израиле25 июля 2020 г., 17:19

Из-за жары все пешеходные маршруты Иудейской пустыни закроют до конца недели

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Из-за жары до конца недели будут закрыты все пешеходные маршруты Иудейской пустыни

Управление природы и парков сообщает, что из-за сильной жары, начиная с воскресенья, 26 июля, и до пятницы, 31 июля, будут закрыты все пешеходные туристические маршруты в Иудейской пустыне. Не исключено, что позднее будет объявлено о закрытии тех или иных туристических троп в других районах страны.

Управление природы и парков рекомендует воздержаться от пеших прогулок по открытой местности в ближайшие дни. Для походов следует выбирать недлинные маршруты, проходящие в затененной деревьями местности, не забыв взять с собой достаточное количество питьевой воды (или предварительно удостоверившись, что тропа снабжена питьевыми фонтанчиками). Строго запрещено разводить костры в заповедниках и национальных парках.

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