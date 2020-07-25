Из-за жары все пешеходные маршруты Иудейской пустыни закроют до конца недели

Управление природы и парков сообщает, что из-за сильной жары, начиная с воскресенья, 26 июля, и до пятницы, 31 июля, будут закрыты все пешеходные туристические маршруты в Иудейской пустыне. Не исключено, что позднее будет объявлено о закрытии тех или иных туристических троп в других районах страны.

Управление природы и парков рекомендует воздержаться от пеших прогулок по открытой местности в ближайшие дни. Для походов следует выбирать недлинные маршруты, проходящие в затененной деревьями местности, не забыв взять с собой достаточное количество питьевой воды (или предварительно удостоверившись, что тропа снабжена питьевыми фонтанчиками). Строго запрещено разводить костры в заповедниках и национальных парках.