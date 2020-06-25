"Гаарец": ЦАХАЛ продолжает направлять солдат неевреев на ознакомительные мероприятия перед курсами армейского гиюра

Военнослужащие ЦАХАЛа, не являющиеся евреями по Галахе, получают обращения от своих командиров, а также представителей образовательных войск с предложением принять участие в ознакомительных встречах, предшествующих курсам армейского гиюра, проводимого организацией "Натив", сообщает в четверг, 25 июня, газета "Гаарец".

Автор материала Янив Кобович приводит в качестве примера случай, имевший место на прошлой неделе, когда офицер в одном из подразделений ЦАХАЛа была вызвана к командиру, который сообщил ей, что получил обращение из штаба образовательных войск. По словам командира, в этом обращении говорилось, что офицер может быть кандидатом для участия в открытом семинаре, являющимся первым этапом армейского гиюра. Женщина, которая никогда не интересовалась деталями курсов армейского гиюра и не посвящала командира в тот факт, что не является еврейкой, потребовала ответа на вопрос, откуда в часть поступила эта информация. По словам командира, информация поступила из управления кадров, а его обязанность сообщить офицеру о времени и месте проведения ознакомительной встречи.

Позднее офицер получила соответствующее письмо из штаба образовательных войск.

В 2018 году в БАГАЦ была подана апелляция, требующая превратить участие солдат в ознакомительных мероприятиях из обязательного в добровольное. Судьи подвергли критике тот факт, что солдат обязывали принимать участие в мероприятиях, однако вердикт принят не был, а истцы отозвали апелляцию. Из материала не следует, что в настоящий момент кого-то из солдат обязывают принимать участие в ознакомительных мероприятиях.

Из пресс-службы ЦАХАЛа передали следующее: "Целью курса, о котором идет речь, является укрепление израильской и еврейской самоидентифкации военнослужащих. Частью курса является возможность пройти гиюр. Ежегодно проводятся ознакомительные мероприятия, на которые приглашаются солдаты и призывники, получающие там информацию о возможности принять участие в курсе во время армейской службы. ЦАХАЛ стимулирует посещение таких мероприятий для того чтобы максимально расширить число солдат, имеющих релевантную информацию. В соответствии с принятой в ЦАХАЛе практикой, участие в подобных мероприятиях не является обязательным. Информация о мероприятиях поступает к солдатам от их прямых командиров, и число лиц, посвященных в эти вопросы, сведено к минимуму. При этом солдатам разъясняется, что участие в мероприятиях не является обязательным. Информация о такой практике была представлена БАГАЦу в ходе рассмотрения апелляции, которая в итоге была отозвана". .





